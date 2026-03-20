به گزارش خبرگزاری مهر، عضو فقهای شورای نگهبان در رابطه با شهادت حجّت الاسلام والمسلمین سیّد اسماعیل خطیب، وزیر اطّلاعات بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سربازان گمنام امام زمان (علیه السلام و عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) شهدای پرافتخاری را در راه خدا تقدیم کردند و اینک اسماعیل خود را نیز قربانی راه خدا کردند و عزّت و عظمت و امنیّت ملّت را تضمین نمودند.

کوردلان آمریکایی صهیونی در توهّم باطل خود گمان می‌کنند اگر ستاره‌ای غروب کرد، دیگر ستاره‌ای طلوع نخواهد کرد، امّا باید بدانند که آسمان مقاومت در برابر ستم و چپاول و غارت و آدم‌کشی به حول و قوّۀ الهی همیشه پرستاره خواهد ماند.

سیّد اسماعیل خطیب از آغاز جوانی راه مجاهده در راه خدا را انتخاب کرد و در این مسیر به شرف جانبازی نائل آمد و این مسیر را با گمنامی و تواضع و اخلاص ادامه داد. چه‌بسیار اوقات که او را ساده و بی‌آلایش در کنار ضریح مطهّر حضرت معصومه (سلام اللّه علیها) می‌دیدی و یا در نمازهای جمعه در صفوف نمازگزاران حاضر بود و یا در راه‌پیمایی‌ها با عصای خود در میان راه‌پیمایان ضدّ استکبار موجب دلگرمی بیشتر مردم می‌شد و اکنون با شهادت خود بالاترین سرافرازی را به دست آورد.

خدای متعال این شهید عزیز را در کنار مولایش و مولای همه اباعبداللّه الحسین (علیه السّلام) محشور فرماید و به او و همۀ شهدا بالاترین درجات را مرحمت نموده و به خانواده، دوستان و همکاران ایشان اجر و صبر عطا فرماید.

از خدای بزرگ می‌خواهم بر قدرت و صلابت حافظان امنیّت و نیروهای مسلّح و همۀ خدمتگزاران به اسلام و مسلمین بیفزاید و رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدّ ظلّه العالی) را در پیشبرد اهداف بزرگ خود توفیق و تسدید بیشتر عنایت نماید، بمحمّد وآله الطاهرین.

سیّد محمّدرضا مدرّسی

۱۴۰۴/۱۲/۲۸