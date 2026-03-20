  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

اذعان تل‌آویو به سرنگونی ده‌ها پهپاد این رژیم بر فراز ایران

اذعان تل‌آویو به سرنگونی ده‌ها پهپاد این رژیم بر فراز ایران

مقامات نظامی صهیونیستی به از دست دادن ده‌ها پهپاد اسرائیلی بر فراز ایران در جریان جنگ اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به هدف قرار گرفتن پهپادهای این رژیم بر فراز ایران اذعان کردند.

تایمز آف اسرائیل به نقل از مقامات نظامی اذعان کرد که ۱۰ تا ۲۰ پهپاد اسرائیلی بر فراز ایران در جریان جنگ سرنگون شده اند.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی هاآرتص از شلیک موشک های ایرانی به اراضی اشغالی و خسارات به بار آمده خبر داد.

از سوی دیگر معاریو نوشت: آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.

روزنامه عبری «معاریو» به سیستم لیزری «اور ایتان» اشاره کرد و نوشت: به رغم اینکه ارتش و شرکت‌های سازنده چیزی به ما نمی‌گویند، اما این سیستم کار نمی‌کند و نمی‌تواند هدف‌گیری کند.

این روزنامه عبری نوشت: رفتار و عملکرد بنیامین نتانیاهو عامل «فروپاشی بی‌سابقه» در روابط با آمریکا است و این وضعیت می‌تواند به زودی اسرائیل را در «خطر وجودی» قرار دهد.

این رسانه عبری نوشت آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.

کد مطلب 6779562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها