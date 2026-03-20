به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی به هدف قرار گرفتن پهپادهای این رژیم بر فراز ایران اذعان کردند.

تایمز آف اسرائیل به نقل از مقامات نظامی اذعان کرد که ۱۰ تا ۲۰ پهپاد اسرائیلی بر فراز ایران در جریان جنگ سرنگون شده اند.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی هاآرتص از شلیک موشک های ایرانی به اراضی اشغالی و خسارات به بار آمده خبر داد.

از سوی دیگر معاریو نوشت: آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.

روزنامه عبری «معاریو» به سیستم لیزری «اور ایتان» اشاره کرد و نوشت: به رغم اینکه ارتش و شرکت‌های سازنده چیزی به ما نمی‌گویند، اما این سیستم کار نمی‌کند و نمی‌تواند هدف‌گیری کند.

این روزنامه عبری نوشت: رفتار و عملکرد بنیامین نتانیاهو عامل «فروپاشی بی‌سابقه» در روابط با آمریکا است و این وضعیت می‌تواند به زودی اسرائیل را در «خطر وجودی» قرار دهد.

این رسانه عبری نوشت آنها ما را فریب می‌دهند؛ بین گزارش‌ها و واقعیت در ایران شکاف ترسناکی وجود دارد.