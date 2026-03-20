به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضائیه با بیان اینکه در روزهای اخیر، دشمنان این ملت، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی، بار دیگر چهره واقعی خود را به نمایش گذاشتند، اظهار کرد: دشمنان با اقداماتی ددمنشانه، امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران را هدف قرار دادند. این اقدامات، نهتنها محکوم است، بلکه نشاندهنده استیصال و درماندگی دشمنانی است که سالهاست در برابر عظمت این ملت، راه به جایی نبردهاند.
وی گفت: همان چونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ( ره ) در پی شهادت شهید مطهری و جمعی از عموم هموطنان ایران اسلامی در سال ۵۸ فرمودند: «بریزید خون ها را زندگی ما دوام پیدا می کنید، کشید ما را ملت ما بیدارتر می شود ما از مرگ نمیترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید»، دشمنان ایران اسلامی بدانند با ریختن خون کودکان و مردم بی گناه، پایه های این نظام محکم تر و مردم ایران عزیزمان منسجم تر دست در دست هم در کنار انقلاب و ایران خواهند بود.
رحمانی عنوان کرد: آنچه در این میان، بیش از هر چیز درخشان و غرورآفرین بود، پاسخ قاطع، هوشمندانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی مثالزدنی مردم عزیزمان بود.
شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: جهانیان شاید تصور چنین سطحی از آمادگی، انسجام و قدرت را نداشتند، اما ایران، بار دیگر ثابت کرد که در میدانهای سخت، نهتنها عقبنشینی نمیکند، بلکه با اقتدار، معادلات را تغییر میدهد.
رحمانی رضاییه گفت: امروز، دنیا بهروشنی دید که قدرت ایران، تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود؛ بلکه ریشه در ایمان، وحدت و حضور مردمی دارد که همواره پشتوانه این نظام بودهاند و خواهند بود،مردمی که در سختترین شرایط، میدان را خالی نکردهاند و با بصیرت و آگاهی، در کنار نظام و آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
شهردار ارومیه اضافه کرد: آنچه دشمن را به اشتباه انداخته، نادیده گرفتن همین سرمایه عظیم اجتماعی است،آنان گمان میکنند با فشار، تهدید و اقدامات خصمانه میتوانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، غافل از اینکه این ملت، در طول تاریخ انقلاب، بارها نشان داده که هر تهدیدی را به فرصتی برای انسجام بیشتر تبدیل میکند.
رحمانی رضاییه گفت: امروز، ما با صدای بلند اعلام میکنیم ایران اسلامی، مقتدرتر از همیشه در مسیر خود ایستاده است و این ایستادگی، مرهون خون شهیدان، رهبری حکیمانه و حضور آگاهانه شما مردم عزیز است.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بیتردید، آینده از آنِ ملتهایی است که ایستادگی را سرلوحه خود قرار میدهند؛ و ملت ایران، نشان داده که در این مسیر، استوار و شکستناپذیر است.
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