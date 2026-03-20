به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی جمعه شب در برنامه تلویزیونی منظر از تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی حمایت از آسیبدیدگان جنگ خبر داد و اظهار کرد: اولویت نخست مدیریت استان، پشتیبانی همهجانبه از رزمندگان غیور در خطوط مقدم و سازماندهی کمکهای مردمی برای مناطق آسیبدیده از بمبارانها است.
وی با بیان اینکه بانوان بزرگوار استان در محلات و خانهها به صورت داوطلبانه اقدام به طبخ غذا برای رزمندگان مستقر در مناطق صعبالعبور مرزی میکنند، خاطرنشان کرد: مواکب، هیئتها و مساجد نیز با تمام توان پای کار آمدهاند تا نیازهای غذایی و معیشتی هموطنانی که منازلشان در اثر حملات دشمن تخریب شده را تأمین کنند.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه حفظ جریان عادی زندگی مردم در کنار دفاع مقدس، مأموریت کلیدی دستگاههای اجرایی است، افزود: علیرغم شرایط تحمیلی جنگ و تقارن آن با ایام نوروز و عید فطر، تلاش کردهایم تا کمترین خللی در ارائه خدمات عمومی و تأمین اقلام اساسی ایجاد نشود.
رحمانی همچنین نبرد کنونی را تقابل تاریخی با مدعیان قویترین ارتشهای جهان خواند و اضافه کرد: شجاعت رزمندگان در کنار پایداری مردم در پشت جبهه، یقیناً پیروزی نهایی و روزهای روشنی را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر شورای تأمین استان، افزود: برای تأمین نیازهای راهبردی کشور، فرآیند واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از مرزهای استان تسهیل شده و واردکنندگان میتوانند با کمترین تشریفات اداری، اقلام ضروری را وارد کنند تا چرخه تأمین کالا در کشور با وقفه مواجه نشود.
استاندار آذربایجانغربی ثبات قیمتها و وفور کالا را نیز خط قرمز مدیریت استان دانست و تصریح کرد: در مواردی نظیر نان، مرغ و صیفیجات که نوساناتی مشاهده شد، با ورود مستقیم و دوشیفته یا سهشیفته کردن نانواییها، وضعیت به سرعت به حالت عادی بازگشته و نانواییهای سیار و ظرفیتهای دولتی نیز برای اطمینان از دسترسی راحت مردم به اقلام اساسی در آمادهباش کامل هستند.
رحمانی همچنین صیانت از نیروی کار را یکی از اولویتهای اصلی برشمرد و افزود: به تمامی دستگاههای دولتی و واحدهای صنعتی ابلاغ شده که پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات کارکنان و کارگران در اولویت نخست قرار دارد و تأکید شده که هیچ واحد تولیدی حق تعدیل نیرو به بهانه شرایط جنگی را ندارد.
وی در ادامه از ابلاغیه ویژه به سیستم بانکی خبر داد و اظهار کرد: بانکها موظف شدهاند در این ایام از صدور هرگونه اجراییه یا اقدامات تنبیهی علیه مشتریان خودداری کنند و در مواردی که سیستمهای خودکار بانکی پیامکهای پیگیری ارسال کرده بودند، تذکرات لازم داده شد تا آرامش روانی جامعه در کنار امنیت فیزیکی حفظ شود.
هیچ شرایطی مانع خدماترسانی به مردم نخواهد شد
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به تداوم خدمت رسانی نیروهای مقتدر کلانتریها، حوزههای بسیج و امدادگران علیرغم تخریب برخی از واحدها، گفت: نیروهای جانبرکف ما لحظهای سنگر خدمت به امنیت مردم را ترک نکردند و این حجم از ایثار، تراز جدیدی از مسئولیتپذیری را در تاریخ استان ثبت کرد که رسانهها باید ابعاد آن را به خوبی برای نسلهای آینده تبیین کنند.
رحمانی امشب در ادامه با تأکید بر ضرورت سرعت در گرهگشایی از مشکلات مردم، افزود: به بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی ابلاغ شده که عملیات بازسازی منازل و اماکن عمومی را بدون معطلی برای تأمین بودجههای سنواتی آغاز کنند و از تمامی منابع موجود برای رفع نیازهای فوری آسیبدیدگان استفاده شود.
وی همچنین از فرصت ایجاد شده برای تقویت زیرساختهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مصوبات شورای تأمین، فرآیند خرید و واردات تجهیزات راهسازی، آمبولانس و ماشینآلات مورد نیاز دستگاههای خدماترسان از طریق منطقه آزاد تسهیل شده و بسیاری از این تجهیزات تأمین شده و مابقی در مرحله تولید و تحویل قرار دارند.
استاندار آذربایجانغربی به دغدغههای آسیبدیدگان مستقیم جنگ نیز اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن مسئول مستندسازی و برآورد خسارات منازل و مغازههای مردم است و برای واحدهای صنعتی آسیبدیده نیز، ادارات مربوطه در حال تهیه گزارشهای دقیق هستند تا بستههای حمایتی بیمهای و بانکی برای جبران خسارات و بازگشت به چرخه تولید، پس از تصویب نهایی ابلاغ شود.
رحمانی همچنین با بیان اینکه نظام اسلامی هرگز طالب جنگ نبوده اما در دفاع از کیان خود مستحکم است، اضافه کرد: مردم اطمینان داشته باشند که ما با شهدای خود عهد بستهایم تا از تمام اختیارات قانونی برای تسهیل زندگی آنها استفاده کنیم و هیچ فرصتی را برای خدمت به این ملت قدردان از دست ندهیم.
وی همچنین وحدت اقوام و مذاهب را بزرگترین دستاورد این دوره خواند و افزود: مردم ما با حضور در مساجد و تشکیل هستههای پشتیبانی خانگی، تراز جدیدی از ایثار را ثبت کردند و این مردم بزرگترین سرمایه نظام هستند و ما با شهدای خود عهد بستهایم که از تمام اختیارات قانونی برای رفاه و سربلندی این ملت قدردان استفاده کنیم.
آذربایجانغربی دژ مستحکم اقتصاد و مقاومت است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه جنگ رمضان با وجود خسارات، موجب شناسایی و شکوفایی ظرفیتهای عظیم استان شد، گفت: امروز آذربایجانغربی به جایگاهی رسیده که نه تنها نیازهای خود، بلکه بخشی از نیازهای کشور را در حوزه دام زنده، گوشت و اقلام اساسی تأمین میکند.
رحمانی با اعلام دستور ویژه به دستگاههای اجرایی برای اولویتبخشی به مطالبات مردم، افزود: در شرایط کنونی، هیچ مانع بودجهای یا بروکراسی اداری نباید مانع خدمترسانی شود و اجازه جابهجایی اعتبارات عمرانی و هزینهای برای گرهگشایی سریع از مشکلات مردم صادر شده تا مردم درگیر پیچوخمهای اداری نشوند.
وی همچنین با اطمینانبخشی به شهروندان درخصوص فراوانی کالا در بازار، خاطرنشان کرد: با مدیریت هوشمند مرزها، ذخایر برنج، روغن، حبوبات و شکر در وضعیت فوقالعاده قرار دارد و امروز بازاریان ما با حس مسئولیتپذیری تاریخی، خود به بازوان اجرایی دولت در تأمین کالا تبدیل شدهاند.
استاندار آذربایجانغربی به آغاز نهضت فعالسازی ظرفیتهای مرزی نیز اشاره کرد و افزود: مرز برای یک استان مرزی، کلیدیترین منبع تأمین نیازها و توسعه اقتصادی بوده و ما فرآیند بازگشایی و رونق بازارچههایی را که به هر دلیل در گذشته تعطیل شده بودند، با قوت آغاز کردهایم.
رحمانی همچنین ضمن قدردانی از ایستادگی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در میدان نبرد، اضافه کرد: اگر امروز رزمندگان ما با صلابت در مرزها در برابر تجاوز دشمن ایستادهاند، به پشتوانه مردمی است که خیابانها و سنگرهای پشتیبانی را رها نکردهاند.
وی در پایان با تبریک حلول سال جدید و آرزوی پیروزی نهایی برای جبهه حق، افزود: بزرگترین آرزوی ما سلامتی، سربلندی و موفقیت روزافزون برای مردم عزیز ایران است و امیدوارم در سال ۱۴۰۵ در سایه وحدت و همدلی، شاهد روزهایی سرشار از فتح و ظفر باشیم.
