محدودیت های پنجشنبه آخر سال روز زیارت اهل قبور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیامک نصری مقدم در این زمینه اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن پنجشنبه آخر سال روز زیارتی اهل قبور از کلیه شهروندان خواهشمندیم به نکات زیر در این ایام حساس جنگی توجه کنند.

۱- زائرین محترم اهل قبور استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در اولویت برنامه‌های زیارتی خود قرار دهند.

۲-درصورت تردد با خوردرو های شخصی از پارکینگ های مشخص شده در سطح باغ رضوان استفاده نمایند.

۳-خواهشمندیم شهروندان محترم برنامه های زیارتی خود را باتوجه شلوغی و ترافیک سطح باغ رضوان به ساعت های آخر سال محول نفرمایند.

۴- از زائرین اهل قبورخواهشمندیم به تمامی تابلوهای نصب شده در مسیرهای تردد توجه کامل بفرمایند.

۵-از کلیه شهروندان محترم خواستاریم ، مساعدت و همکاری های لازم را در آخرسال با نیروهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه داشته باشند.