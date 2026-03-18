۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

محدودیت های پنجشنبه آخر سال روز زیارت اهل قبور اعلام شد

ارومیه - رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه محدودیت های پنجشنبه آخر سال روز زیارت اهل قبور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیامک نصری مقدم در این زمینه اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن پنجشنبه آخر سال روز زیارتی اهل قبور از کلیه شهروندان خواهشمندیم به نکات زیر در این ایام حساس جنگی توجه کنند.

۱- زائرین محترم اهل قبور استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در اولویت برنامه‌های زیارتی خود قرار دهند.

۲-درصورت تردد با خوردرو های شخصی از پارکینگ های مشخص شده در سطح باغ رضوان استفاده نمایند.

۳-خواهشمندیم شهروندان محترم برنامه های زیارتی خود را باتوجه شلوغی و ترافیک سطح باغ رضوان به ساعت های آخر سال محول نفرمایند.

۴- از زائرین اهل قبورخواهشمندیم به تمامی تابلوهای نصب شده در مسیرهای تردد توجه کامل بفرمایند.

۵-از کلیه شهروندان محترم خواستاریم ، مساعدت و همکاری های لازم را در آخرسال با نیروهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه داشته باشند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها