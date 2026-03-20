رحمانی: مردم آذربایجان غربی سنگربانان امین ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نوروزی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی آمده است،حلول سال ۱۴۰۵ هجری شمسی را در حالی آغاز میکنیم که میهن مقتدرمان شاهد تجاوزات ددمنشانه دشمنان قسمخورده اسلام و ایران عزیز است. سال جدید با قلبی آکنده از سوگ عروج ملکوتی پیشوای امت، حضرت آیتالله خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و جمعی از فرماندهان رشید و مردم مظلومی آغاز میشود که در پی این جنایات به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به پیشگاه ملت بزرگ ایران و خانوادههای معظم شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و آسیبدیدگان، انتخاب شایسته رهبر معظم انقلاب را به محضر ملت شریف و امت اسلام تبریک و تهنیت عرض مینمایم. یقین واثق داریم که به برکت خون مطهر شهیدان و مجاهدتهای حماسی رزمندگان اسلام، شاهد ثمردهی این جانفشانیها و زبونی دشمنان خواهیم بود. پایمردی غیورمردان ما در جبهههای حق علیه باطل، نویدبخش شکوفایی همهجانبه کشور در عرصههای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سال پیش رو است.
در ایام حساس اخیر، مردم شریف آذربایجانغربی از تمامی اقوام، مذاهب و ادیان، بار دیگر کارنامهای درخشان از بصیرت و پایداری به یادگار گذاشتند. آحاد مردم در شهرها و روستاها به عنوان سنگربانان امین ایران اسلامی، در کنار رزمندگان جانبرکف، با حضور پرشور در مساجد و میادین، نقشی تاریخی و بیبدیل در پشتیبانی از کیان نظام ایفا کردند.
مدیریت عالی استان با تبعیت از سیاستهای کلان دولت، پشتیبانی همهجانبه از جبههها و تسهیل معیشت مردم را در صدر اولویتهای خود قرار داده است. بحمدالله از نخستین روزهای بحران، با وفاق و همدلی مثالزدنی مسئولان و همراهی بازاریان و تولیدکنندگان، ثبات و آرامش در بازار و تأمین اقلام اساسی برقرار شده است. امروز نظارت دقیق بر توزیع کالا و خدماترسانی به آسیبدیدگان، مأموریت اصلی تمامی دستگاههای اجرایی است.
مرزهای آذربایجانغربی امروز علاوه بر آنکه دژی مستحکم در برابر متجاوزان است، به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور نیز فعال میباشد. با همت فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی، اصناف، تعاون و صنایع، روند تأمین کالاهای راهبردی، دارو و تجهیزات پزشکی با سهولت در حال انجام است. با تفویض اختیارات ویژه و مصوبات شورای تأمین استان، مسیر واردات ماشینآلات و ملزومات ضروری هموارتر شده تا علاوه بر نیازهای استانی، مایحتاج سایر نقاط کشور نیز تأمین شود.
در ادامه لازم میدانم مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از مجاهدتهای بیوقفه رزمندگان جانبرکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان سرافراز، نیروهای مقتدر انتظامی و مرزبانی، ارتش قهرمان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ابراز نمایم. همچنین از همراهی دستگاه قضایی و تمامی ادارات و مجموعههای دولتی، علما، روحانیون و فعالان حوزههای فرهنگی و اجتماعی که در ایام این نبرد سرنوشتساز، با درخششی کمنظیر به ایفای مسئولیت پرداختند، صمیمانه تشکر میکنم.
ما در سطح مدیریت استان با تقسیم کار دقیق میان دستگاههای اجرایی، تمام ظرفیتها را برای پشتیبانی از جبههها بسیج کردهایم. در همین راستا، ستاد پشتیبانی جنگ و حمایت از آسیبدیدگان با حضور نماینده محترم ولیفقیه در استان تشکیل شده است تا هماهنگیهای لازم در حوزههای رسانهای، فرهنگی، تأمین زیرساختها و خدماترسانی به مجروحان و خسارتدیدگان با حداکثر توان انجام پذیرد.
صحنههای باشکوهی که این روزها در جایجای استان شاهد آن هستیم، از جمله همت والای بانوان فداکار آذربایجانغربی در پخت داوطلبانه غذا و تدارک اقلام برای رزمندگان، تداعیگر حماسههای ماندگار هشت سال دفاع مقدس است. این حضور بسیجیوار و خودجوش آحاد مردم، مایه دلگرمی خادمان ملت و رزمندگان اسلام است.
در پایان ضمن خداقوت به تمامی همکاران مجاهد در دستگاههای مختلف، تأکید میکنم که این مسیر خدمت صادقانه باید با همتی مضاعف تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه یابد. امید است به برکت خون پاک شهدا و عنایات خاصه حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، به زودی شاهد فتح نهایی رزمندگان اسلام و سربلندی روزافزون میهن عزیزمان باشیم.
