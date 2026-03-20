ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه برای نمازگزاران عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین معصوم‌زاده در این زمینه افزود: این اقدام با هدف تسهیل حضور پرشور مردم ولایتمدار ارومیه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) و تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا، در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان صورت می‌گیرد.

وی، با اشاره به شرایط ویژه ‌کشور، اظهار کرد: در این ایام پربرکت که مقارن است با شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، در پی جنایت تروریستی اخیر که نشان از اوج استیصال دشمنان در جنگ تحمیلی ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، حضور یکپارچه و حماسی ملت در مراسم عبادی سیاسی نماز عید فطر، پیامی کوبنده به استکبار جهانی و تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا خواهد بود.

معصوم‌زاده با تاکید بر اهمیت حضور در صفوف نماز عید فطر که نمایشی از وحدت، اقتدار و ایمان ملت ایران است افزود: حرکت اتوبوس‌ها از ساعت ۵:۳۰ و ۵:۴۵ صبح روز عید سعید فطر (که پیش‌بینی می‌شود مصادف با اول فروردین ماه سال ۱۴۰۵ باشد) از نقاط مختلف شهر به سمت مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه یادآور شد: سرویس‌دهی و بازگشت نمازگزاران نیز پس از اتمام مراسم نماز عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.