به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه آب‌پخش با اشاره به پایان ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خداوند توفیق نشستن بر سر سفره پربرکت این ماه را عطا کرد و هر اندازه که از آن بهره برده‌ایم، به فطرت اولیه خود نزدیک‌تر شده‌ایم.

وی افزود: هر مقدار که اصول روزه‌داری را رعایت کرده باشیم، به همان میزان پاکی حاصل شده و شباهت بیشتری به اولیای الهی پیدا کرده‌ایم. روزه‌داری صحیح انسان را در مسیر ولایت الهی قرار می‌دهد و می‌تواند مایه نجات معنوی باشد.

امام جمعه آب‌پخش به پیام اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان در این پیام به‌طور مکرر بر جایگاه مردم تأکید کرده‌اند و این تکرار نشان می‌دهد که آحاد جامعه باید به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.

رضایی افزود: در ۴۷ سال گذشته مردم بارها با ایستادگی خود امتحان داده‌اند و محور حرکت انقلاب، مردم‌باوری و تکیه بر مردم بوده است.

وی تصریح کرد: وظیفه ما این است که همچون گذشته با تمام توان در صحنه حضور داشته باشیم و از انقلاب و نظام حمایت کنیم تا آن را به محضر حضرت ولی‌عصر تقدیم کنیم. مردم همواره پای کار هستند و با عزم راسخ از ارزش‌ها دفاع خواهند کرد.

رضایی در توصیه به مسئولان گفت: بنا بر تعابیر رهبر انقلاب، مسئولان خادمان مردم‌اند و نباید در انجام وظایف کوتاهی کنند. هر روز تشییع شهدا یادآور مسئولیت‌های سنگین مدیران است و مسائل داخلی کشور نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی درباره زکات فطره گفت: قوت غالب می‌تواند گندم، برنج یا خرما باشد و مبنای محاسبه این است که سه کیلوگرم گندم ۲۰۰ هزار تومان، سه کیلوگرم خرما ۴۵۰ هزار تومان و سه کیلوگرم برنج هم ۶۰۰ هزار تومان است و کمک بیشتر به نیازمندان موجب لطف افزون‌تر الهی خواهد شد.

امام جمعه آب‌پخش اعلام کرد: نماز عید فطر فردا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح در ابتدای خیابان شهید سلیمانی برگزار می‌شود و در صورت بارندگی مراسم در حسینیه حضرت علی‌اکبر واقع در محله بهرم‌آباد اقامه خواهد شد.