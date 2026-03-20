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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

رئیس اف بی آی خرید داده‌های موقعیت مکانی شهروندان را تایید کرد

رئیس اف بی آی خرید داده‌های موقعیت مکانی شهروندان را تایید کرد

کش پاتل مدیر سازمان اف بی آی طی یک جلسه استماع سنا تایید کرد سازمان تحت نظارت او اطلاعاتی خریده که می‌توان از آن برای ردیابی حرکات و موقعیت مکانی افراد استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، او در این باره گفت: ما اطلاعاتی را به طور تجاری می خریم که با قانون اساسی همخوانی دارد و سبب شده داده های ارزشمندی به دست بیاوریم.

نیروی مجری قانون در آمریکا باید برای دسترسی به موقعیت مکانی افراد از طریق موبایل باید مجزوز دریافت کنند. اما اگر بتوانند این داده ها را از بازار آزاد بخرند دیگر نیازی به مجور نخواهند داشت.

سناتور ران وایدن طی جلسه استماع کمیته اطلاعات سنا در این باره می گوید: انجام اینکار بدون مجوز دور زدن قانون است، به خصوص با توجه به آنکه با کمک هوش مصنوعی می توان انبوهی از داده های خصوصی را زیرو رو کرد.

وایدن یکی از چند قانونگذاری است که خواستار تغییر آن هستند که دولت چه زمان وچگونه می تواند اطلاعات خصوصی شهروندان دسترسی یابد.

به نظر می رسد چنین تغییری به شدت مورد نیاز است. از سوی دیگر پاتل سابقه استفاده مشکوک از منابع دولت را دارد.

علاوه بر آن سازمان امنیت میهن به دلیل ردیابی غیرقانونی مهاجران و معترضان با شکایت روبرو شده است.

کد مطلب 6779642
شیوا سعیدی

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