نوری: ترامپ و نتانیاهو منفورترین نزد ملل آزاده جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: تا دیروز جنگ ما با آمریکا جنگ وجودی بود؛ یا ما نابود می‌شدیم یا آنان اما امروز دیگر از جنگ وجودی گذشته است و ذخایر تسلیحاتی و نظامی آمریکا ته کشیده است.

وی در ادامه افزود: فشار اقتصادی کمر خود آمریکا را هم دارد می‌شکند و فشارهای مردم در آمریکا بر علیه خود ترامپ، او که رأی اول را در آمریکا داشت امروز محبوبیتش به زیر سی درصد رسیده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: امروز ملت ایران در جنگ با آمریکا کاری کرده است که این رئیس‌جمهور آمریکا منفورترین افراد در نزد ملل آزاده جهان باشد و نتانیاهو منفورترین در نزد ملت‌های آزاده دنیا باشد.

نوری بیان کرد: تنگه هرمز یکی از نقاط قوتی است که نظامیان، دولتیان، رهبر و مردم ما ایستاده‌اند تا آن را از دست ندهند و با تنگه هرمز می‌توانیم بر هم‌پیمانان آمریکا در منطقه و بر خود آمریکا فشار اقتصادی وارد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، از تلاش‌های دولتمردان تقدیر کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت در خط مقدم قرار دارد و با وجود حصر دریایی و مشکلات ارزی، تلاش‌های قابل تقدیری انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به دستاوردهای نظام در عرصه انرژی اظهار کرد: با وجود اینکه دشمن مراکز گازی عسلویه را زد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز از بین رفت، اما مهندسان جوان با تلاش شبانه‌روزی تاکنون ۱۰۰ میلیون متر مکعب را برگرداندند و چهار نیروگاه مهم را نیز تعمیر کردند.

نوری به افتتاح پروژه‌های هفته دولت در استان اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۱۰۰ پروژه با اعتبار بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال در استان افتتاح شده و بیش از ۴۰ مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت استان افزوده شده است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه دولتمردان روایتگر قوت و توان نظام باشند، افزود: برخی تصور می‌کردند با یک موشک همه توانایی‌های هسته‌ای ما از بین می‌رود اما نتوانستند زیرساخت‌های نظام را فلج کنند.

نوری با اشاره به ایام نقل و انتقالات مستاجران، از موجران خواست حال و هوای مستاجران را داشته باشند و همچنین با اشاره به هفته وقف، وقف را یک حسنه جاریه دانست و گفت: وقف‌کنندگان باید وقف خود را در همه موارد خیر از جمله کمک به ایتام، سالمندان و جهیزیه نیازمندان قرار دهند.