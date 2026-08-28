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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

نوری: ترامپ و نتانیاهو منفورترین نزد ملل آزاده جهان هستند

نوری: ترامپ و نتانیاهو منفورترین نزد ملل آزاده جهان هستند

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: امروز ملت ایران در جنگ با آمریکا کاری کرده است که رئیس‌جمهور آمریکا منفورترین افراد در نزد ملل آزاده جهان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: تا دیروز جنگ ما با آمریکا جنگ وجودی بود؛ یا ما نابود می‌شدیم یا آنان اما امروز دیگر از جنگ وجودی گذشته است و ذخایر تسلیحاتی و نظامی آمریکا ته کشیده است.

وی در ادامه افزود: فشار اقتصادی کمر خود آمریکا را هم دارد می‌شکند و فشارهای مردم در آمریکا بر علیه خود ترامپ، او که رأی اول را در آمریکا داشت امروز محبوبیتش به زیر سی درصد رسیده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: امروز ملت ایران در جنگ با آمریکا کاری کرده است که این رئیس‌جمهور آمریکا منفورترین افراد در نزد ملل آزاده جهان باشد و نتانیاهو منفورترین در نزد ملت‌های آزاده دنیا باشد.

نوری بیان کرد: تنگه هرمز یکی از نقاط قوتی است که نظامیان، دولتیان، رهبر و مردم ما ایستاده‌اند تا آن را از دست ندهند و با تنگه هرمز می‌توانیم بر هم‌پیمانان آمریکا در منطقه و بر خود آمریکا فشار اقتصادی وارد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، از تلاش‌های دولتمردان تقدیر کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت در خط مقدم قرار دارد و با وجود حصر دریایی و مشکلات ارزی، تلاش‌های قابل تقدیری انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به دستاوردهای نظام در عرصه انرژی اظهار کرد: با وجود اینکه دشمن مراکز گازی عسلویه را زد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز از بین رفت، اما مهندسان جوان با تلاش شبانه‌روزی تاکنون ۱۰۰ میلیون متر مکعب را برگرداندند و چهار نیروگاه مهم را نیز تعمیر کردند.

نوری به افتتاح پروژه‌های هفته دولت در استان اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۱۰۰ پروژه با اعتبار بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال در استان افتتاح شده و بیش از ۴۰ مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت استان افزوده شده است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه دولتمردان روایتگر قوت و توان نظام باشند، افزود: برخی تصور می‌کردند با یک موشک همه توانایی‌های هسته‌ای ما از بین می‌رود اما نتوانستند زیرساخت‌های نظام را فلج کنند.

نوری با اشاره به ایام نقل و انتقالات مستاجران، از موجران خواست حال و هوای مستاجران را داشته باشند و همچنین با اشاره به هفته وقف، وقف را یک حسنه جاریه دانست و گفت: وقف‌کنندگان باید وقف خود را در همه موارد خیر از جمله کمک به ایتام، سالمندان و جهیزیه نیازمندان قرار دهند.

کد مطلب 6930273

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