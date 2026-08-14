نوری: تدابیر امنیتی ترامپ در زمین گلف نشانه ترس از انتقام ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم امام شهید، مردم‌داری، محبت به مردم و توجه به حقوق آنان بود؛ ویژگی‌ای که در سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: امام شهید در طول سال‌های رهبری، نسبت به اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با محبت و دلسوزی رفتار کردند و در مواردی که عفو و گذشت می‌توانست به حفظ وحدت جامعه کمک کند، از آن استفاده کردند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به ساده‌زیستی و حساسیت رهبر معظم انقلاب نسبت به بیت‌المال گفت: ایشان حتی اجازه نمی‌دهند نزدیکانشان از امکاناتی که متعلق به بیت‌المال است، بدون حق استفاده کنند و همواره بر حفظ حقوق مردم تأکید داشته‌اند.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره شنونده دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه بوده‌اند و از دانشمندان، جوانان و نیروهای توانمند کشور حمایت کرده‌اند.

وی با اشاره به تشییع باشکوه امام شهید بیان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان داد که محبت و علاقه میان مردم و رهبرشان متقابل بوده است.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول گفت: این ماه، ماه ولادت پیامبر اکرم (ص)، هجرت پیامبر و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) است و ورود به این ماه پربرکت را تبریک عرض می‌کنیم.

نوری همچنین با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت با مقاومت در برابر دشمن و دفاع از اعتقادات و کشور، برگ‌های پرافتخاری از تاریخ ملت ایران را رقم زدند.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم «امت مبعوث» گفت: این امت دارای ویژگی‌هایی همچون اعتقادات راسخ، شناخت دشمن، اتحاد، حضور فعال در میدان و آرمان‌خواهی و خونخواهی امام شهید است.

امام جمعه بجنورد افزود: ملت ایران با وجود تهدیدها و فشارهای دشمن، میدان را ترک نکرده و با شناخت درست از ترفندهای دشمن، در برابر تهدیدها ایستاده است.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر اهمیت وحدت گفت: اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی نباید موجب تفرقه شود و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، وحدت رمز پیروزی و تفرقه رمز شکست ملت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به حضور مردم در یکصد و شصت و ششمین شب تجمعات مردمی اظهار کرد: مردم با حضور مستمر در میدان، علاوه بر دفاع از کشور و آرمان‌های خود، مطالبه‌گری از مسئولان را نیز دنبال کرده‌اند.

امام جمعه بجنورد در پایان گفت: شعار انتقام‌خواهی و خونخواهی امام شهید همچنان در میان مردم زنده است و ملت ایران تا تحقق انتقام خون به ناحق ریخته‌شده ایشان، این آرمان را کنار نخواهد گذاشت.

نوری با اشاره به سفر ترامپ به ترکیه گفت: دشمنی که خود را قدرتمند و مصون از خطر می‌دانست، در شرایطی قرار گرفته که برای حفظ جان خود ناچار است با تدابیر ویژه رفت‌وآمد کند.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید کرده‌اند که دشمنان ملت ایران باید آرامش و امنیت را از دست بدهند و بدانند این ملت خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد.

وی گفت: انتقام خون امام شهید در دل ملت ایران زنده است و امروز نشانه‌های هراس دشمنان از این انتقام را می‌توان دید؛ به‌گونه‌ای که ترامپ حتی در میدان گلف نیز با تدابیر امنیتی حضور می‌یابد.