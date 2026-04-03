نوری: حضور مردم در میدان امنیت و رونق اقتصاد را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نمازجمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) ایراد شد، اظهار کرد: آمریکا و صهیونیستها اکنون دست نیاز به سوی دیگر کشورها دراز کردهاند.
وی افزود: ترامپ نیز با دروغپراکنی به دامن ناتو پناه برده و اذعان کرده که بهتنهایی توان باز کردن تنگه هرمز را ندارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود از جبهه مقاومت قدردانی کرد و گفت: یکی از شعارهای اصلی ملت ایران، حمایت از مظلومان بوده و این رویکرد همواره در حمایت از جبهه مقاومت تجلی یافته است.
حجتالاسلام نوری با اشاره به اتحاد گروهها در جبهه مقاومت تأکید کرد: امروز نیز این نیروهای حزباللهی با پیروی از ولی امر مسلمین، با وجود تمامی سختیها، برای نابودی صهیونیستها در میدان حضور دارند.
وی با اشاره به تخلیه برخی شهرها در سرزمینهای اشغالی، این اقدام را ضربهای سنگین بر پیکره صهیونیستها دانست و تصریح کرد: گروههای مختلف در عراق نیز پایگاههای آمریکا را در این کشور تخلیه کردهاند.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: یمن از جنوب به اسرائیل ضربه میزند و امروز نیروهای مقاومت در کنار ایران، جبهه دشمن را تضعیف میکنند.
حجتالاسلام نوری در بخش پایانی خطبههای خود بر اهمیت حضور مردم در صحنه تأکید کرد و بیان داشت: حضور مردم در میدان، یکی از عوامل کلیدی پیروزی کشور در تمامی عرصهها خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه خداوند هیچ جامعهای را بدون راهبر و هدایتگر رها نکرده است، افزود: پیامبران با رسالت روشن خود، هدایت بشر را بر عهده داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی ادامه داد: با حضور مردم، امنیت در جامعه ایجاد و اقتصاد رونق مییابد.
