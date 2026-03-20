به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسفرورین که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و آخرین روز سال ۱۴۰۴ بود، ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و سال نو و دعوت همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: ماه رمضان در فرهنگ اسلامی ماه همبستگی اجتماعی، انضباط اخلاقی و توجه به دیگران است و نوروز نیز در فرهنگ ایرانی نماد نو شدن، بازسازی امید و تجدید پیوندهای اجتماعی به شمار میرود.
وی افزود: نوروز امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و بوی نوروز دهه ۶۰ در ایام دفاع مقدس را میدهد. از یک طرف مردم عزادار امام شهید خود و هزاران شهید دیگر هستند و از طرف دیگر نیاز به پویایی و سرزندگی اجتماعی داریم. تلفیق عزاداری با تحرک و پویایی اجتماعی و روح حماسی، یک نیاز اساسی برای جامعه امروز است.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به سیره امام شهید آیتالله رئیسی، تصریح کرد: ایشان در سالهایی که آغاز سال با شهادت ائمه معصومین (ع) مصادف میشد، هم تبریک نوروز میگفت و هم تسلیت ایام را اعلام میکرد. مردم ایران نیز ثابت کردند که میتوانند بین این دو جمع کنند. امروز هم باید حرمت عزای عمومی حفظ شود و هم صله رحم و دید و بازدیدهای نوروزی به جای خود باقی است.
وی با تأکید بر میراث گرانبهای شهدا، خاطرنشان کرد: آینده انقلاب اسلامی بعد از شهادت امام عزیزمان، نه تنها تیره و تار نیست بلکه روشنتر، قدرتمندتر و امیدوارکنندهتر از همیشه است. خون پاک شهدا، ضامن تداوم، استحکام و گسترش انقلاب در داخل کشور و جهان اسلام است.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به تحولات منطقه و جهان، گفت: نظام سلطه به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی است. بیداری جهانی و شکلگیری موج جدید و گسترده مقاومت از مهمترین پیامهای شهادت امام جمعه محبوب بود. جبهه مقاومت پس از این شهادت جان تازهای گرفت و ایران در آیندهای نزدیک به الگوی الهامبخش برای ملتهای آزاده تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان به نفع جمهوری اسلامی ایران در حال گذر است، افزود: امروز خفت و خواری آمریکا و اسرائیل را میبینیم و شکست مفتضحانه آنان را مشاهده میکنیم. از درهم کوبیده شدن ناوهای آمریکایی تا انهدام صدها پهپاد گرانقیمت و شناسایی و حمله به جنگندههای اف ۳۵، همه نشان از قدرت ایران دارد.
امام جمعه اسفرورین مهمترین نکته را «تابآوری مردم» دانست و گفت: هر ملتی که بیشترین تحمل را داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود. مردم ایران امروز متحدتر و منسجمتر از همیشه در صحنه هستند و آستانه تحمل آنان برای دشمن قابل باور نیست.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار داشت: مبادا از امشب و فردا که دید و بازدیدهای نوروزی آغاز میشود، این حضور حماسی تحت تأثیر قرار گیرد. دشمن منتظر یک فرصت کوتاه است تا از طریق عوامل خودفروخته وارد عمل شود. ما نیز کنار مردم خواهیم بود و اجازه نمیدهیم دشمن به توطئه تصرف یا تجزیه ایران دست بزند.
نظر شما