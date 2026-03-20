آیت الله دری: پایمردی ملت ایران ریشه در باورهای دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: مردم ایران با تکیه بر ایمان، اراده جمعی و عشق به اهل‌بیت‌(ع) در مسیر عزت و کرامت گام برداشته‌اند و باید همچنان در این مسیر از خداوند یاری بجویند.

وی افزود: آیه ۱۴۶ سوره آل‌عمران، نشان دهنده استقامت پیروان راستین انبیا است و امروز می‌تواند به‌عنوان نمادی از۸ پایداری ملت ایران تلقی شود.

امام جمعه اراک تصریح کرد: در طول تاریخ، انسان‌های باایمان در کنار پیامبران ایستادند و توانستند عزت و قدرت بیافرینند.

وی ادامه داد: وجود شخصیت‌هایی چون شهید سپهبد حاج محمدعلی پاکپور که نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند و همچنین امام خمینی(ره) که مبدأ انقلاب اسلامی بودند، نشان‌دهنده اهمیت استان مرکزی در تحولات ایران است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: مردم استان مرکزی، در طول دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، همواره همچون یاران صادق انبیاء، با مجاهدت و فداکاری از ارزش‌های الهی صیانت کرده‌اند.

وی افزود: ملت ایران در برابر فشارهای روانی، تبلیغاتی و شناختی دشمن ایستادگی کرده‌اند و این پایداری ریشه در ایمان عمیق آنان دارد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: در این میان، برخی ممکن است در برابر دشمنان انقلاب، دچار تزلزل شوند اما ملت مؤمن و همیشه در صحنه، مسیر حق را ترک نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه تاریخ اسلام و فرهنگ اهل‌بیت(ع) با خون شهدا پیوند خورده است گفت: از رهبر انقلاب و شهید پاکپور تا شهیدان نوجوان مدرسه شجره طیبه و آن کودک سه‌روزه امرآبادی، همگی جلوه‌ای از غیرت و پایمردی ملت ایران هستند.

خطیب جمعه اراک تصریح کرد: مردم، نیروهای مسلح، مجلس، قوه قضاییه و هیئت منتخب در جریانات اخیر، وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند.

وی افزود: مجلس خبرگان رهبری با وجود سه نوبت هدف قرار گرفتن ساختمانش، بر اساس تکلیف شرعی، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر آینده نظام اسلامی انتخاب کرده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: این انتخاب، فرصتی برای تداوم راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) فراهم کرد و امید به آینده‌ای روشن‌تر را در دل مردم زنده نگه می‌دارد.