۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

رحیمی: وحدت ملی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی کلید عبور از مشکلات است

ساوه- امام جمعه ساوه گفت: وحدت ملی، همدلی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی کلید عبور از مشکلات کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به پیام نخست رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهارکرد: در این پیام بارها بر واژه‌های «مردم» و «ملت» تأکید شده و این مهم نشان‌دهنده اهمیت مردم‌باوری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی در اداره کشور است.

امام جمعه ساوه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تحولات کشور گفت: اراده و حضور ملت همواره عامل تقویت انسجام ملی و زمینه‌ساز پیروزی در برابر فشارها و تهدیدها است.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارها همواره بر اصل مقاومت و دفاع از منافع و امنیت ملی تأکید داشته و این رویکرد بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وحدت ملی، همدلی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند کشور را در عبور از چالش‌ها یاری کند.

امام جمعه ساوه با اشاره به فرارسیدن عید فطر، این شب را «شب پاداش الهی» دانست و اظهار کرد: بر اساس روایات، در شب عید فطر خداوند پاداش بندگان روزه‌دار را عطا می‌کند و فرشتگان مردم را به سوی رحمت و مغفرت الهی فرا می‌خوانند.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی بی‌نظیر برای رشد معنوی و تقرب به خداوند است، افزود: کسانی که با این ماه انس گرفته‌اند، در پایان آن وداعی جانسوز دارندچرا که رمضان ماه رحمت، مغفرت و فرصت‌های بزرگ معنوی برای انسان‌هاست.

امام جمعه ساوه با اشاره به مضامین دعای وداع ماه مبارک رمضان از امام سجاد (ع) گفت: در این دعا به نعمت‌های الهی و سود معنوی بزرگی که مؤمنان در این ماه به دست می‌آورند اشاره شده و تأکید می‌کند بهره‌ای که انسان در رمضان می‌برد با هیچ سود مادی قابل مقایسه نیست.

امام جمعه ساوه بیان کرد: به طور حتم با حفظ همبستگی و تقویت معنویت در جامعه، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور ادامه می‌یابد.

وی همچنین با استناد به آیات قرآن کریم و نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، مردم را یکی از ارکان اساسی در پیشبرد امور جامعه اسلامی دانست و افزود: در آموزه‌های دینی، نقش مردم در حمایت از حق و تحقق اهداف جامعه اسلامی بسیار برجسته و تعیین‌کننده است.

کد خبر 6779674

