به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های امروز نماز جمعه ساوه با اشاره به پیام نخست رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهارکرد: در این پیام بارها بر واژه‌های «مردم» و «ملت» تأکید شده و این مهم نشان‌دهنده اهمیت مردم‌باوری و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی در اداره کشور است.

امام جمعه ساوه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تحولات کشور گفت: اراده و حضور ملت همواره عامل تقویت انسجام ملی و زمینه‌ساز پیروزی در برابر فشارها و تهدیدها است.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارها همواره بر اصل مقاومت و دفاع از منافع و امنیت ملی تأکید داشته و این رویکرد بخشی جدایی‌ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وحدت ملی، همدلی و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند کشور را در عبور از چالش‌ها یاری کند.

امام جمعه ساوه با اشاره به فرارسیدن عید فطر، این شب را «شب پاداش الهی» دانست و اظهار کرد: بر اساس روایات، در شب عید فطر خداوند پاداش بندگان روزه‌دار را عطا می‌کند و فرشتگان مردم را به سوی رحمت و مغفرت الهی فرا می‌خوانند.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی بی‌نظیر برای رشد معنوی و تقرب به خداوند است، افزود: کسانی که با این ماه انس گرفته‌اند، در پایان آن وداعی جانسوز دارندچرا که رمضان ماه رحمت، مغفرت و فرصت‌های بزرگ معنوی برای انسان‌هاست.

امام جمعه ساوه با اشاره به مضامین دعای وداع ماه مبارک رمضان از امام سجاد (ع) گفت: در این دعا به نعمت‌های الهی و سود معنوی بزرگی که مؤمنان در این ماه به دست می‌آورند اشاره شده و تأکید می‌کند بهره‌ای که انسان در رمضان می‌برد با هیچ سود مادی قابل مقایسه نیست.

امام جمعه ساوه بیان کرد: به طور حتم با حفظ همبستگی و تقویت معنویت در جامعه، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور ادامه می‌یابد.

وی همچنین با استناد به آیات قرآن کریم و نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، مردم را یکی از ارکان اساسی در پیشبرد امور جامعه اسلامی دانست و افزود: در آموزه‌های دینی، نقش مردم در حمایت از حق و تحقق اهداف جامعه اسلامی بسیار برجسته و تعیین‌کننده است.