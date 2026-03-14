ربانی: ملت ایران همواره پشتیبان نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات ، بر لزوم تلاش مضاعف مسئولان برای خدمترسانی به مردم تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط و تحولات اخیر کشور، لازم است تا مسئولان با احساس مسئولیت بیشتر در مسیر حل مشکلات مردم و تقویت همدلی و وحدت در جامعه گام بردارند.
امام جمعه محلات همچنین با قدردانی از حضور و همراهی مردم در برنامهها و اجتماعات مختلف، این حضور را نشانهای از همبستگی و حمایت مردمی دانست و گفت: مسئولان باید قدردان این اعتماد باشند و در انجام وظایف خود کوتاهی نکنندو تقویت روحیه خدمترسانی و توجه به مطالبات مردم در اولویت باشد.
حجت ربانی افزود: فشارهای اقتصادی، رسانهای و تبلیغاتی و حتی تجاوزات نظامی دشمن همگی نشانگر قدرت و عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران است، در شرایطی که رهبر انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای را مظلومانه به شهادت رساندند با وجود تمام هجمه ها، ملت ایران پشتیبان نظام خود ایستاد و برهمگان ثابت شد که هرچه اراده الهی باشد اتفاق می افتد.
امام جمعه محلات اظهار کرد: اکنون جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در جبهه مقابله با استکبار و کشورهای حامی آن ایستادگی میکند و این مسیر با تکیه بر مقاومت، همبستگی ملی و ایمان مردم ادامه خواهد و این ایستادگی و پایداری، با نصرت الهی همراه است و ملت ایران با امید و اعتماد به آینده، مسیر پیشرفت و عزت خود را دنبال میکند.
