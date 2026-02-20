امام جمعه جاسک: آمریکا در مسیر افول قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبههای این هفته نماز جمعه جاسک با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: خداوند متعال در آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره، مؤمنان را به استعانت از صبر و نماز سفارش کرده و این دو عامل را راهگشای عبور از سختیها معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه نماز صرفاً یک تکلیف نیست بلکه فرصتی برای تعالی روح و آرامش دلهاست، افزود: اگر نماز را به عنوان پلی برای رسیدن به قرب الهی ببینیم، برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی نصیب ما خواهد شد، اما سهلانگاری و بیتوجهی به نماز انسان را از این برکات محروم میکند.
امام جمعه جاسک تأکید کرد: دل انسان با ذکر خدا آرام میگیرد و در مشکلات و گرفتاریهای زندگی، بهترین پناهگاه و یاریرسان، ذات اقدس الهی است.
سخنان رهبر انقلاب، راهگشای مسائل کشور
ذاکری در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به بیانات اخیر آیتالله سید علی خامنهای در دیدار با مردم تبریز، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری همچون همیشه دقیق، راهبردی و راهگشا بود و ابعاد مختلف مسائل داخلی و خارجی را برای مردم تبیین کرد.
وی با اشاره به حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، این رخدادها را بخشی از طراحی دشمن برای ایجاد بیثباتی در کشور دانست و افزود: دشمن تلاش کرد از برخی اعتراضات سوءاستفاده کرده و با تحریک احساسات، اهداف براندازانه خود را دنبال کند اما با هوشیاری مردم و تدابیر رهبر معظم انقلاب، این توطئهها خنثی شد.
امام جمعه جاسک ادامه داد: رهبر انقلاب با نگاه پدرانه، مردم و حتی برخی فریبخوردگان را از بدنه ملت جدا ندانستند و صف دشمنان واقعی را از فرزندان این سرزمین تفکیک کردند که همین تدبیر، نقشههای دشمن را نقش بر آب کرد.
آمریکا در سراشیبی افول
ذاکری با اشاره به وضعیت داخلی آمریکا، اظهار کرد: امروز حتی کشوری که خود را قدرت برتر نظامی جهان میداند، با بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی روبهروست و نشانههای افول آن آشکار شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا با تهدید نظامی و نمایش قدرت ناوهای هواپیمابر به دنبال ایجاد هراس در افکار عمومی است، گفت: ملت ایران نشان داده در برابر تهدیدها عقبنشینی نمیکند و همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، هر تهدیدی با پاسخ متناسب و قاطع روبهرو خواهد شد.
امام جمعه جاسک تصریح کرد: دخالتهای مکرر آمریکا در امور داخلی کشورها نشانه بیمنطقی و ضعف آن است و این رفتارها بیانگر از دست رفتن اقتدار گذشته این کشور در عرصه بینالمللی است.
مذاکره از موضع قدرت
ذاکری در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز از موضع ضعف وارد مذاکره نشده و تیم مذاکرهکننده با اختیار کامل و در چارچوب خطوط قرمز نظام در حال پیگیری حقوق ملت است.
وی افزود: مذاکره زمانی معنا دارد که دو طرف به دنبال تفاهم باشند، نه اینکه یک طرف از پیش، خواستههای تحمیلی خود را تعیین کرده باشد؛ چنین رویکردی مذاکره نیست بلکه زیادهخواهی است.
امام جمعه جاسک تأکید کرد: موضوعاتی همچون غنیسازی، توان دفاعی و مسائل منطقهای از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و ایران در این حوزهها بر اساس منافع ملی تصمیم میگیرد.
ذاکری خاطرنشان کرد: هماهنگی میان میدان و دیپلماسی از نقاط قوت جمهوری اسلامی است و همانگونه که نیروهای مسلح در عرصه دفاعی مقتدرانه عمل میکنند، دستگاه دیپلماسی نیز از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر هوشیاری ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان، گفت: ملت ایران با اتکا به قدرت الهی و رهبری حکیمانه، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت.
آمریکا قابل اعتماد نیست؛ مذاکره تنها در چارچوب منافع ملی پذیرفتنی است
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در ادامه خطبههای نماز جمعه جاسک اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نه به تعهدات و نه به مقامات آمریکا اعتمادی ندارد، اما در عین حال اگر مذاکرهای منجر به تأمین منافع ملت ایران شود، از آن استقبال میکند. وی افزود: اگر قرار باشد منافع ملی کشور نادیده گرفته شود، چنین مذاکرهای پذیرفتنی نیست.
امام جمعه جاسک با اشاره به راهبردهای همزمان آمریکا تصریح کرد: دشمن از یک سو با جنگ روانی و القای دوگانه «جنگ یا صلح» تلاش میکند مردم را دچار اضطراب کند و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی به دنبال تضعیف روحیه ملت ایران است.
ذاکری تأکید کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته از چالشهای سختتری عبور کرده و امروز نیز با اتکا به خداوند متعال و توانمندیهای داخلی در عرصههای نظامی، امنیتی و سیاسی حرف برای گفتن دارد.
افشای چهره واقعی مدعیان حقوق بشر
وی با اشاره به رسواییهای اخلاقی در غرب گفت: حوادثی که در برخی کشورهای غربی رخ داده و پروندههای فساد گسترده که پای سرمایهداران و سیاستمداران را به میان کشیده، نشان میدهد مدعیان حقوق بشر خود بزرگترین ناقضان کرامت انسانی هستند.
امام جمعه جاسک افزود: این اتفاقات ثابت میکند که پیوند خطرناک قدرت و ثروت در نظام سلطه چگونه نهادهای رسانهای، سیاسی و حتی قضایی را به بخشی از چرخه فساد تبدیل کرده است و ارزشهای انسانی در این تمدن ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی تعریف میشود.
ذاکری به رزمایش مشترک دریایی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دریای عمان اشاره کرد و گفت: این رزمایش در شرایطی برگزار شد که آمریکا تلاش میکند ایران را در عرصه بینالمللی منزوی نشان دهد.
وی خاطرنشان کرد: همکاریهای ایران و روسیه در چارچوب توافق جامع راهبردی، علاوه بر حوزه انرژی و تجارت، در بعد دفاعی و نظامی نیز وارد مرحله عملیاتی شده است و این رزمایش پیام روشنی از اقتدار و تحریمناپذیری جمهوری اسلامی ایران به دشمنان مخابره کرد.
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از خطبهها با تبریک حلول ماه مبارک رمضان بر اهمیت دستگیری از نیازمندان تأکید کرد و گفت: شیطان انسان را از انفاق میترساند، اما وعده الهی جبران و برکت است.
وی از برگزاری پویشهای مردمی در مسجد حمده و نماز جمعه برای جمعآوری کمکها خبر داد و افزود: این کمکها برای تهیه جهیزیه نوعروسان، تأمین لباس و کفش نیازمندان، برپایی سفرههای ساده افطاری، تهیه بستههای معیشتی و حمایت از ایتام هزینه خواهد شد.
ذاکری با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانوادهها تصریح کرد: ماه رمضان فرصت معامله با خداست و هر کس در حد توان خود در این مسیر گام بردارد، قطعاً مشمول عنایت الهی خواهد شد.
وی در پایان بر بهرهمندی از محافل قرآنی مساجد تأکید کرد و گفت: برنامه تلاوت قرآن هر شب از ساعت ۲۰ در مسجد برگزار میشود و مؤمنان از سفره نورانی قرآن غافل نشوند.
نظر شما