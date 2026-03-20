به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی میلیتاری واچ اذعان کرد، پس از تأیید حمله موفقیتآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به یک جنگنده نسل پنجم F-۳۵ آمریکا که بر فراز ایران پرواز میکرد، این اتفاق پیامدهای قابل توجهی برای عملیات هوایی واشنگتن و تل آویو با استفاده از هواپیماهای رادارگریز در عمق این کشور دارد و باعث می شود این عملیات ها کاهش پیدا کند.
بر اساس این گزارش، میلیتاری واچ مدعی شد که این حمله با استفاده از سامانه پدافند هوایی کوتاهبرد «مجید» (AD-۰۸) صورت گرفته است. اولین حمله موفق زمین به هوا علیه یکی از این هواپیماها بسیار مهم است و احتمالاً منجر به تجدیدنظر در برنامهریزی برای عملیاتی کردن آنها در میادین درگیری میشود. این امر ممکن است بر سفارش دهندگان ساخت چنین جنگنده هایی تأثیر بگذارد.
در این گزارش آمده است، سامانه برد کوتاه مجید برای دفاع نقطهای به جای دفاع منطقهای طراحی شده است و به برد درگیری ۷۰۰ کیلومتر و ارتفاع ۶ کیلومتر محدود میشود. اگرچه استفاده از هدایت مادون قرمز به جای هدایت راداری برد آن را محدود میکند، اما به این سامانه اجازه میدهد بدون اثر راداری نیز عمل کند که این امر بقای آن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. کاهش سطح مقطع راداری F-۳۵ به طور قابل توجهی بیشتر از کاهش اثر حرارتی آن است که باعث شده سیستمهای هدایت مادون قرمز از مراحل اولیه برنامه به عنوان یک آسیبپذیری بالقوه شناسایی شوند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، مزیت دیگر استفاده از هدایت مادون قرمز این است که سیستمهایی مانند سامانه مجید گیرندههای هشدار راداری اهداف را فعال نمیکنند، در حالی که اختلال الکترونیکی آنها تأثیر کمی خواهد داشت. سیستمهای پدافند هوایی هدایتشونده مادون قرمز ایران عامل انهدام چندین هواپیمای بدون سرنشین ارزشمند آمریکایی و اسرائیلی، به ویژه پهپادهای MQ-۹ و هرون بودهاند.
در این گزارش آمده است، ایران سرمایهگذاریهای قابل توجهی در نوسازی قابلیتهای پدافند هوایی کوتاهبرد خود انجام داده است.
