به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: کشورهایی مثل امارات، کویت، بحرین و عربستان و قطر با در اختیار قرار دادن سرمایه و سرزمین به آمریکایی ها به خیال تامین امنیت برای آنها دچار اشتباه بزرگی شدند.

وی اضافه کرد: ما نمی پذیریم پایگاه های نظامی و جاسوسی و اقتصادی آنها در این منطقه برای آمریکا تولید ثروت کند و برای ما تولید نا امنی. به همین خاطر سال‌ها است به این کشورها هشدار داده شده بود.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: این کشورهای کوچک پادوی آمریکایی ها که حاضرند همه دارایی خود را برای حفظ تاج و تخت خود بدهند در این روزها طعم ناامنی را درک کردند و تمام ظرفیت های اقتصادی آنها رو به تعطیلی و افول گذاشته است.

وی تصریح کرد: ایران اهل جنگ افروزی نیست اما رسما اعلام کرده یا اینکه تنگه هرمز تنگه ایمن برای همه است و یا هم اگر قرار است نا امنی باشد باز هم برای همه این نا امنی باید باشد.

پهلوزاده افزود: مدیریت تنگه هرمز هم با قبل جنگ متفاوت خواهد بود و نباید مثل قبل به راحتی آزاد باشد و بدون عوارض عبور کنند. زیر ضربه رفتن بیش از ۱۵ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه که ۷۰ سال گرفتار ساخت و تجهیز آنها بود که باید تامین امنیت می کرد برای آمریکائیها اما به برکت خون شهدا تبدیل شده است به نقطه آسیب پذیری آنها و سرعت بخشیدن به افول آمریکا و اخراج آنها از منطقه.

وی اضافه کرد: ضعف آمریکایی ها در برآورد دقیق از ایران و ضعف در ایجاد اجماع جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز و از دست دادن یکی بعد دیگری از سلاح های راهبردی انها همه و همه افول آمریکا را زودتر محقق خواهد کرد.

امام جمعه اهرم یاد آورشد: دشمنان اعلام کردند که می خواهند با پیاده کردن نیروی نظامی، جزیره خارگ و تنگه هرمز را بگیرند تا مهمترین پایانه صادرات نفت ایران را تصاحب کنند.

وی ادامه داد: همچنین با حمله به فازهای پارس جنوبی با پاسخ های کوبنده ایران مواجه شدند. فرماندهان جنگی ما آنها را در در یک دور باطلی قرار داده اند که اگر حمله کنند دنیا با فاجعه اقتصادی و از بین رفتن زیر ساختهای آمریکا و کشورهایی که به آمریکا پایگاه داده اند مواجه می شوند که با ضربات مهلک ایران موجه خواهد شد و سبب افزایش قیمت جهانی نفت در دنیا می شود.

پهلوزاه ادامه داد: اگر هم حمله نکند و کوتاه بیاید این یعنی شکست سیاسی و از بین رفتن هیمنه پوشالی آنها. این نتیجه نگاه بلند و راهبردی امام شهید ما بود که فرمودند جنگ بعدی منطقه ای خواهد بود.

وی ادامه داد: بازدارندگی در برابر این هیمنه پوشالی باید به نحوی باشد که فکر جنگ با ایران قدرتمند نداشته باشد و کشورهای خلیج هم باید تاوانِ دادنِ پایگاه به آمریکایی ها را بدهند وباید نسبت به پرداخت غرامت اقدام شود. برای بازدارندگی و رفع سایه جنگ کسی طلب تضمین نمی کند.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: خداوند کسانی را دوست دارد که در راه خدا در صف مقاتله و جنگ حضور دارند و گویی بنیانی محکم و آهنی هستند. آنچه در این سه هفته از اراده مردم مومن و انقلابی و بابصیرت دیده ایم همین یک صف بودن بدون ملاحظات سیاسی و با اراده آهنی و پولادین است که ان شاء الله پیروزی را نزدیک خواهد کرد.

پهلوزاده تاکید کرد: همه دستگاه های خدمات رسان در این ایام بخصوص بانکها مواظبت کنند خدمات آنها قطع نشود.