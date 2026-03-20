توطئه رژیم صهیونیستی با حماسه آفرینی مردم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و وضعیت کشور با تأکید بر لزوم روایت قدرت ایران در ۱۹ روز گذشته و پرهیز از بزرگنمایی اقدامات دشمن، اظهار داشت: آمریکا با تمام ناوگان و پایگاه‌های خود در منطقه، در ماجرای اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس شکست خورده و همچنین در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران در خصوص تنگه هرمز ناکام مانده است.

امام جمعه محمودآباد با نقل قولی از یک استاد دانشگاه بریتانیا تصریح کرد: آنچه اکنون در ایران در حال رخ دادن است، یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه آغاز پایان اقتدار جهانی آمریکا است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی گفت: ایران در همین شرایط روزانه مشغول صادرات ۱۴۰ میلیون دلار نفت است و در اقدامی دیپلماتیک، برای ارائه مجوز عبور نفتکش‌های هند، نفتکش‌های توقیفی خود را آزاد کرد.

وی افزود: ایران به هر کشوری که دلخواه بود اجازه عبور داد و توانست پایگاه‌های نظامی، جاسوسی و بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را نابود کند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به شکست دشمن در ایجاد اغتشاش در کشور اضافه کرد: فراخوان رژیم صهیونیستی برای فعال‌سازی هسته‌های ترور و شورش در داخل کشور و توطئه این رژیم با شکست مواجه شد و مردم ایران حماسه‌آفرینی کردند.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به تحولات میدانی خاطرنشان کرد: برخلاف ادعای آمریکا، تمام زیرساخت‌های موشکی و پهپادی کشور با قدرت در حال فعالیت آفندی است و سه بت تکنولوژیک آمریکا شامل ناو آبراهام لینکلن، سوخت‌رسان بوئینگ و جنگنده اف ۳۵ طی کمتر از سه هفته برای اولین بار مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هم‌زمانی عید فطر و عید نوروز امسال، گفت: نوروز ۱۴۰۵ رنگ و بوی نوروزهای دهه شصت در ایام دفاع مقدس را دارد. مردم ایران از یک سو عزادار شهادت رهبر شهید انقلاب و بیش از هزار شهید جنگ رمضان هستند و از سوی دیگر نیاز به پویایی و سرزندگی در برابر دشمن دارند. تلفیق عزاداری، تحرک اجتماعی و روح حماسی یک نیاز اساسی برای جامعه ایران است.

امام جمعه محمودآباد با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب در مورد اقامه نماز عید فطر، بر ضرورت خدمت‌رسانی و نظارت دولت در ایام نوروز تأکید کرد و گفت: مجموعه خدمات و نظارت دولت در نوروز، علاوه بر خنثی‌سازی نقشه فلج‌سازی دشمن، زیرساخت روانی و فیزیکی قدرتمندی را برای استمرار زندگی و مقاومت ملی در ماه‌های آینده پایه‌ریزی خواهد کرد.