به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با تاکید به اینکه رزمندگان اسلام ۲۰ روز است که در میدان جنگ با رژیم صهیونی _آمریکایی با اقتدار ایستاده اند، خاطرنشان‌کرد: ملت ایران هرگز زیر بار پذیرش صلح ذلت بار با دشمنان متجاوزگر نمی‌روند چرا که رهبر انقلاب شهادت را پذیرفت اما صلح ذلت بار را نپذیرفتند، اگر صلح با عزت است برای مسلمانان قابل قبول است در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صلابت و خلق شگفتی‌ها دشمن را کلافه کرده اند و هیمنه آمریکا را در هم شکستند.

وی با تاکید به اینکه دشمن به اهداف مدنظر خود در این جنگ نرسیده است، افزود: دشمنان بنظر خود می‌خواستند با شهادت رهبر انقلاب و ایجاد آشوب طی ۴۸ساعت، ایران را به زانو دربیاورید اما خدا بزرگتر از همه است و ملت ایران با تدبیر و جانشینی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بار دیگر دشمن را زمین زده و مسئله جبران شد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه در آستانه تحویل سال و عید فطر هستیم و امیدواریم خداوند نابودی دشمن را عیدی مسلمانان قرار دهد، افزود: در این ایام مراسم و بجا آوردن رسم و رسوم‌ نوروز، باتوجه به شرایط جنگی کشور نباید موجب عدم حضور مردم در میادین شود.

وی با اشاره به اینکه ما مردم نباید میدان را خالی کنیم، تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور قدرت حضور و خالی نکردن میادین از موشک قوی تر است چراکه حضور شبانه روزی مردم در ۲۰ روز گذشته در میدان دشمن را ناامید کرده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌ غربی با اشاره به شهادت علی لاریجانی اظهارکرد: شهید لاریجانی سیاستمداری بزرگ و دوست رهبر شهید بود.

حجت الاسلام قریشی بااشاره به راه اندازی ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ در آذربایجان‌غربی جهت کمک به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ، یادآورشد: بر همه واجب است در این شرایط با جهاد اموال به کمک مردم آسیب دیده بیاییم.