امام جمعه ارومیه: حضور در نماز عید فطر بیعت با رهبر انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید ۱۴۰۵ ضمن تبریک سال نو و عید فطر گفت: امیدواریم خدای تبارک و تعالی عبادت همه روزه‌داران را در ماه مبارک رمضان، عبادت واقعی محسوب کرده و سال جدید را سالی پربرکت، همراه با موفقیت و پیروزی نهایی رزمندگان اسلام در همه عرصه‌های مبارزه برای ملت عزیز ایران مقدر فرماید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به احکام شرعی عید سعید فطر افزود: در این عید دو حکم شرعی مهم وجود دارد که نخستین آن، زکات فطره است. زکات فطره در حقیقت مالیات شرعی واجبی است که خداوند متعال به عنوان شکرانه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان مقرر فرموده است.

وی ادامه داد: مقدار زکات فطره حداقل برای هر نفر ۲۰۰ هزار تومان از سوی مراجع معظم تعیین شده و اگر سرپرست خانوار برای هر نفر تحت تکفل خود این مبلغ را پرداخت کند، وظیفه شرعی خود را انجام داده است. البته افراد مخیر هستند که بر اساس قوت غالب خود، مانند سه کیلو برنج، مبلغ بیشتری پرداخت کنند، اما با توجه به اینکه قوت غالب ایرانیان نان و گندم است، همان ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر کفایت می‌کند.

امام جمعه ارومیه با بیان زمان وجوب پرداخت زکات فطره گفت: این وجوب از اذان مغرب آخرین روز ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود. افرادی که در نماز عید سعید فطر شرکت می‌کنند تا پیش از اقامه نماز فرصت دارند زکات را پرداخت یا کنار بگذارند تا بعداً به مستحقین برسانند و افرادی که در نماز شرکت نمی‌کنند تا اذان ظهر روز عید فطر فرصت دارند زکات فطره را پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: پرداخت زکات فطره بر عهده سرپرست خانواده است و باید برای تمام اعضای خانواده، اعم از روزه‌دار یا غیرروزه‌دار و حتی نوزاد یک‌روزه نیز پرداخت شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در ادامه به اهمیت نماز عید سعید فطر اشاره کرد و گفت: نماز عید فطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌ویژه در شرایطی که کشور مقدس جمهوری اسلامی مورد هجمه قرار گرفته است. حضور در این نماز دو وجه دارد؛ نخست جنبه عبادی و شکرانه روزه‌داری و دوم، نمایش حضور و استقامت مردم در صحنه.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی بر لزوم حضور گسترده مردم در نماز عید سعید فطر تأکید کرد و افزود: ان‌شاءالله همه در این مراسم عبادی و سیاسی شرکت کرده و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذاریم.