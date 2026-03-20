به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه شهر زنجان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی گفت: مردم‌باوری میراث گرانبهای رهبران انقلاب و عامل اصلی پیروزی‌های اخیر امت اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب پس از رویدادهای اخیر، اظهار کرد: ایشان در این پیام کوتاه ۲۵ بار بر واژه‌های «مردم» و «ملت» تأکید کردند که این خود معجزه‌ای به دست مردم بود؛ معجزه‌ای همانند پیروزی انقلاب و دفاع مقدس است.

حسینی با بیان اینکه رهبران الهی همواره زمینه حضور مردم را فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: امروز شبکه‌ای برای رهبری با حضور مردم شکل گرفته است که اگر در مقطعی رهبری حضور نداشته باشند، مردم خود رهبری را بر عهده خواهند گرفت. این باور و اعتقاد به مردم بود که جامعه آسمانی تحت لوای ایمان و قرآن را شکل داد.

وی در ادامه با اشاره به جنگ اخیر، برتری ایران در جنگ نابرابر را نتیجه سه هفته مقاومت دانست و خاطرنشان کرد: نتایجی که با دهه‌ها تلاش به دست نمی‌آمد، با سه هفته مقاومت حاصل شد. ما با استراتژی جنگ فرسایشی، دشمن را فلج کردیم و ۱۷ پایگاه آن را در منطقه نابود کردیم.

امام جمعه زنجان تأکید کرد: امروز ایران، ایران قبل از جنگ نیست و آمریکا و اسرائیل نیز دیگر آن قدرت سابق را ندارند. افراد بصیر پیش‌بینی کرده بودند که اگر این جنگ اتفاق بیفتد، ایران به ابرقدرتی تبدیل می‌شود که تمام معادلات منطقه و دنیا را بر هم می‌زند.

حسینی با اشاره به گام‌های برداشته‌شده در مسیر تمدن اسلامی، تشکیل دولت اسلامی را یکی از توقف‌های این مسیر دانست و گفت: دولت‌مردان باید در این برهه بایستند تا دولت اسلامی به معنای واقعی شکل بگیرد. آن مسئولی که در میان مردم حضور ندارد و معتقد است میدان باید به دست مردم حل شود، چگونه می‌تواند خود را خدمتگزار بداند و تابع ولی فقیه باشد؟

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به همزمانی پایان ماه رمضان و عید نوروز، این ایام را فرصتی طلایی برای تحول درونی و اجتماعی خواند و گفت: امسال همزمانی این دو عید، ماه رمضانی عاشورایی و حماسی را برای مردم ایران رقم زده است. اجتماعات برگزارشده در شهرهای مختلف و برگزاری آیین تحویل سال به صورت میدانی، گواه پویایی و نشاط اجتماعی در کشور است.

وی یکی از رموز بهره‌مندی از عید فطر را خوش‌اخلاقی دانست و افزود: کسی که اخلاق پسندیده ندارد، ایمانش ناقص است. خوش‌رفتاری با اعضای خانواده برکاتی همچون افزایش رزق، آرامش و انسجام جامعه را به همراه دارد.

حسینی در پایان با تأکید بر استمرار فضایل ماه رمضان، گفت: پایان ماه رمضان آغاز عملیات جهاد با نفس است. باید مراقب دستاوردهای ماه رمضان بود و با آخرت‌باوری از هوس‌پرستی دوری کرد.