به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه بهروزرسانی گزارش چشمانداز و آمار تجارت جهانی خود را منتشر کرد و هشدار داد که اگر تنشهای فزاینده در منطقه خاورمیانه که ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران است، قیمت انرژی را در سطوح بالا نگه دارد، تجارت جهانی میتواند ضربهای بسیار شدیدتر از آنچه انتظار میرفت، متحمل شود.
این گزارش تاکید کرد که اگر درگیریها ادامه یابد، افزایش هزینههای انرژی میتواند فشار بیشتری بر عرضه مواد غذایی و تجارت خدمات وارد کند و خاطرنشان کرد که اختلالات در بخشهای سفر و حمل و نقل، به ویژه، میتواند حجم تجارت را کاهش دهد.
پس از رشد قوی ثبت شده در سال گذشته که تحت تاثیر محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی بود، سازمان تجارت جهانی پیشبینی میکند در سال ۲۰۲۶ شاهد کاهش رشد باشیم و در گزارش خود خاطرنشان کرد: «قیمت بالای نفت مرتبط با درگیری اخیر خاورمیانه در صورت تداوم، میتواند ۰.۵ درصد از رشد ۱.۹ درصدی تجارت کالا در سال ۲۰۲۶ بکاهد. اما اگر تجارت کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی به قوت سال ۲۰۲۵ باقی بماند، رشد نیز میتواند ۰.۵ درصد افزایش یابد. اینکه کدام عامل در طول سال غالب خواهد بود، هنوز مشخص نیست.»
همچنین پیشبینی شده است که تاثیر درگیری خاورمیانه بر تجارت خدمات میتواند به اندازه تجارت کالا قوی باشد و به دلیل خطرات نزولی قابل توجه برای حمل و نقل و سفر بینالمللی، ۰.۷ درصد از رشد در سال ۲۰۲۶ را کاهش دهد.
در این گزارش آمده است: «یک درگیری طولانی مدت میتواند هزینههای حمل و نقل و سوخت را از نظر ساختاری بالا نگه دارد، مسیرهای کلیدی کشتیرانی و هوایی را مختل کند و بر گردشگری منطقهای و تقاضای سفر جهانی تاثیر بگذارد.»
بر اساس این گزارش، اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز، نه تنها جریان نفت به اقتصاد جهانی را کاهش داده، بلکه عرضه را محدود و هزینه کودها را افزایش داده و فشارهای کوتاه مدت و بلندمدت بر امنیت غذایی را افزایش داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، با توجه به اینکه منطقه خلیج فارس صادرکننده اصلی انرژی و کود است، وقفه طولانی مدت در عرضه میتواند در سیستمهای غذایی تاثیر بگذارد و تاثیر محدودیتهای صادراتی از پیش موجود را تشدید کند.
نظر شما