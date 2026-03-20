امام جمعه کرج: دشمن استقلال کشور را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج گفت: دلاور مردان ایران اسلامی در ایام این جنگ تحمیلی هر لحظه یک شگفتانه دارند.

وی تصریح کرد: دشمن از ابتدای تولد کار خود را با ترور شروع کرده است که این شیوه را از نیاکان فرعونی خود به ارث برده است و همین روش را پیش گرفته است.

امام جمعه کرج گفت: این دولت ها تروریست هستند و می خواهند با ترور مسوولان مردم را خسته کنند ولی آینده برای مردم ما روشن است و حتی آنهایی که شک داشتند نیز اکنون به آینده امیدوارند و آینده را روشن می بینند.

خطیب جمعه کرج گفت با اشاره به افول آمریکا در جهان خاطر نشان کرد:‌ هر روز که می گذرد مرگ آمریکا نزدیک تر می شود

وی افزود:‌ آمریکا پرستی یک ویروس است و اگر به جان فرد یا امتی بیافتد آن را نابود خواهد کرد.

وی تصریح کرد:‌ مردم سال‌هاست که همراه امام خود بوده اند و کشور اداره شده است هرچند که در دهه ۹۰ آمریکایی‌ها واداده‌های داخلی را فریب دادند اما این روزها معنای آن حرف ها و وعده‌های دروغین خوب معلوم شده است.

خطیب جمعه کرج با اشاره به ناکامی آمریکا در متحد کردن همدستان اروپایی خود اظهار کرد: رئیس جمهورآمریکا امروز منفورترین شخص در عالم است و حتی اطرافیان وی نیز او را تحمل نمی کنند.

وی تاکید کرد: پاسخ کشورهای جهان به اجماع جهانی او منتفی بود زیرا او در دام رهبر معظم انقلاب افتاده است و کشورهای اروپایی با این شرایط در معرض خطر هستند و وارد این شرایط نمی شوند زیرا باید تاوان کار خود را پس بدهند و می دانند ایران حرفی که می زند را عمل می کند.

آیت الله حسینی همدانی بار دیگر به مصیبت شهادت رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: دشمن تصور می کرد بعد از شهادت امام خامنه‌ای جهان بر ما تیره و تار خواهد شد ولی اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: اگرچه داغدار رهبر شهیدمان هستیم ولی مصم و پرقدرت مسیر انقلاب را ادامه می‌دهیم.

امام جمعه کرج گفت:‌ خون پاک و مظلومانه رهبر شهید و فرماندهان و مردم عزیزمان ضامن تداوم و استحکام و توسعه انقلاب در داخل و خارج کشور خواهد بود.

امام جمعه کرج به حضور هر روز و شب مردم در صحنه‌های مختلف ایام جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: حضور پرشور و پرنشاط و بدون خستگی مردم در راهپیمایی‌ها، تشییع شهدا و همه عرصه‌های خیابانی نشانه تایید الهی است.

وی تصریح کرد: بانوان و آقایان کهنسال و خردسالان که با شور و شعف به میدان می‌آیند از آینده‌ای روشن سخن می‌گویند.

امام جمعه کرج با اشاره به هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی توسط دلاورمردان ایران اسلامی اظهار کرد: تمام رجزخوانی هایی که در بحث نظامی و تسلیحاتی داشتند خلاصه شده بود در جنگنده نسل پنج آنها که در تاریخ هوایی کشورها سابقه نداشته که چنین سلاح نظامی رهگیری و منهدم شود.

وی افزود:‌ به لطف خدا و همت جوانان و توان داخلی علمی این امر محقق شد و سهام شرکت های تسلیحاتی تنزل پیدا کرده است.

امام جمعه کرج گفت:‌ این جنگ فقط به توان هسته‌ای کشور مربوط نیست هرچند که آنها این امر را بهانه قرار داده اند ولی دعوای اصلی سر استقلال ایران است.

وی افزود:‌ ایران اسلامی زیر بار خواسته و ادبیات غرب نرفته است و با توکل به خدا و رهبری های امام راحل و امام شهید و از این پس امام المسلمین و اراده پولادین جوانان و دانشمندان و حمایت های بی دریغ و به موقع مردم بصیر مسیر پیشرفت را طی می کند.

وی تاکید کرد:‌ غربی ها و آمریکایی ها با چنین کشوری که برخلاف میل و اراده آنها رشد کرده و بالنده شده و در حال رسیدن به قله ها است و هژمونی خودش را توسعه می دهد و برخی از امور دنیا را رقم خواهد زد مشکل دارند.

خطیب جمعه کرج تاکید کرد: متجاوز باید تنبیه شود و بازدارندگی لازم به وجود آید و بعد از اینکه پوزه دشمن به خاک مالیده شد باید مسیر به گونه ای باشد که به هیچ عنوان فکر حمله و تجاوز به ایران به سرشان خطور نکند و زحمتی برای ملت ایران ایجاد نکنند.

وی خاطر نشان کرد:‌ مسأله اصلی ما مسأله مردم است و حضور و میل و اراده و و عزم راسخ مردم در همه تحولات و جنبش های گوناگون اجتماعی معیار نظام اسلامی است.

آیت الله حسینی همدانی گفت: استقلال ایران تا به امروز به دلیل حضور مردم در عرصه ها حفظ شده است و مردم به خوبی این امر را با جان خویش درک کردند که اگر کوتاه بیایند مستکبران عالم جسورتر و گستاخ‌تر خواهند شد و همه چیز را از بین می برند تا به خواسته های خود برسند.

وی تصریح کرد: تمدن غرب به سرکردگی آمریکا اصل موجودیت کشوری مستقل و سربلند در منطقه غرب آسیا که برخلاف اراده و منافع او عمل می کند و تمام هیمنه او و لیبرال دموکراسی غرب را به باد داده است تحمل نمی کند.

امام جمعه کرج با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت اظهار کرد: مردم می خواستند نفتی که در اختیار انگلیس بود در اختیار مردم قرار بگیرد و انقلاب اسلامی بعد از مدتی به فضل الهی پیروز شد و این استقلال به دست آمد و تا امروز حفظ شده است.

وی در ادامه افزود:‌ در مسأله نهضت ملی شدن صنعت نفت مردم پای کار آمدند و رهبری جریان نیز با روحانی انقلابی آیت الله کاشانی و برخی از گروه ها مثل فداییان اسلام و برخی از خواص و فتوای مراجع تقلید آن زمان محقق شد.

وی تصریح کرد: در آن مقطع پیروز شدیم اما متاسفانه دیگران در مسیر اعتماد به آمریکا به ایران خسارت وارد کردند و مصدق همه امید خود را در سبدی تحت عنوان سیاست موازنه منفی قرار داد و با انگلیس و شوروی کاری نداشت و به طرف آمریکایی‌ها سوق پیدا کرد و آمریکا به او خیانت کرد و او را حذف کرد.

خطیب جمعه کرج به حضور با شکوه مردم در راهپیمایی‌های شبانه به ویژه در سه شنبه شب آخر سال اشاره کرد و افزود: مردم در البرز و سایر نقاط کشور جلوه بی نظیری از حضور و اقتدار را به تصویر کشیدند.

وی تاکید کرد:‌ برای مقابله با حوادث مردم کار را تمام خواهند کرد و حضور مردم تحت اراده و تدبیر الهی انجام می‌گیرد و به فضل خدا و استقامت پایداری شما مردم ریشه استکبار و آمریکا از این منطقه کنده خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید تا آخرین لحظه پیروزی همه در صحنه حاضر باشیم و بدانید هر قدرتی که در حال سقوط باشد خطر آن بیشتر است و آمریکایی‌ها در حال سقوط هستند و باید حضور خود را منسجم‌تر، بیشتر و محکم‌تر کنیم.

امام جمعه کرج با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از چنگ اظهار کرد:‌ یکی از وظایف انسانی و ایمانی ما در این روزهای سخت که عده ای در تنگناهای مالی و اقتصادی قرار دارند رسیدگی و مواسات به آنان است.