خبرگزاری مهر، گروه استانها – اسماعیل آذرمی: در آخرین روزهای سال ۱۴۰۴، اردبیل، دیار دارالارشاد و شهر جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، حال و هوایی دیگر دارد. در حالی که کشور عزیزمان ایران اسلامی با تهدیدها و تهاجم وحشیانه آمریکا و اسرائیل، و بمباران شهرهای مختلف کشور مواجه بوده است، خیابانهای این شهر نهتنها خلوت نشده، که رنگ تازهای از زندگی و جنبوجوش به خود گرفته است.
از بازارهای سنتی و مدرن تا پیادهروهای خیابانهای اصلی، شور خرید عیدانه و رفتوآمد پرانرژی مسافران نوروزی، نویدبخش تداوم زندگی در دل روزهای پرالتهاب سیاسی و اقتصادی است.
حضور پررنگ گردشگران از سراسر کشور در کنار شهروندان خونگرم اردبیلی، این خطه از آذربایجان را به مقصدی امن و آرام برای شروع سال نو تبدیل کرده است.
آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی، استقرارنیروهای انتظامی و امنیتی در مبادی ورودی و خروجی شهر، و هماهنگی بینظیر میان بخشهای خدماترسان، فضایی آکنده از آرامش و اطمینان را برای شهروندان و مسافران فراهم آورده است. این هماهنگی و همدلی، بزرگترین سرمایه اجتماعی برای عبور از بحرانهای احتمالی و مقابله با جنگ روانی دشمنان محسوب میشود.
اردبیل؛ مقصدی امن در چشمانداز ناامنی منطقهای
با وجود آتشافروزیهای رسانهای دشمنان که سعی در القای ناامنی در سراسر ایران دارند، اردبیل این روزها نمونهای از ثبات و آرامش را به نمایش گذاشته است. هتلها، مهمانپذیرها و حتی خانههای استیجاری شهر از چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، مملو از مسافرانی است که از استانهای مرکزی، جنوبی و غربی کشور به این دیار سرسبز سفر کردهاند. خیابانهای منتهی به مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی و پلهای تاریخی روی رودخانه بالیقلو، جلوهای خاص از همنشینی تاریخ و زندگی مدرن را به نمایش گذاشته است.
آمارها نیز مؤید این رونق بیسابقه است. بر اساس گزارش ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل، میزان ورودی مسافران به این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر نشان از مهماننوازی دیار دارالارشاد اردبیل دارد. به نظر میرسد مردمان این خطه از کشور، نهتنها تسلیم فضاسازیهای روانی جنگ و تجاوز نشدهاند، که با حضور پرشور خود در عرصه عمومی، پیام مقاومت و امید را به جهانیان مخابره میکنند.
روایت شهروندان از شور زندگی در شبهای پایانی سال
برای درک بهتر فضای حاکم بر شهر، در شبی سرد اما سرشار از جنبوجوش، در ساعت ۲۴ (نیمهشب) به خیابانهای مرکزی اردبیل رفتیم تا پای صحبت شهروندانی بنشینیم که در دل این سرمای بهاری، گرمای زندگی را جستجو میکنند.
جوانی از دیار جنوب، مسافر اردبیل
ساعت از ۱۲ شب گذشته بود که در میدان اصلی شهر، مقابل یکی از مجتمعهای تجاری، با آقای «رضا رئوف»، گردشگر ۳۲ ساله اهل شیراز، همکلام شدیم. او که همراه خانواده برای تحویل سال به اردبیل سفر کرده است، با هیجان خاصی از تجربه خود گفت:«واقعاً از فضای شهر شگفتزده شدم. با وجود همه اخبار بدی که این روزها از جنگ و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا میشنیدیم، وقتی وارد اردبیل شدیم، انگار نهانگار که خبری از تنش است. مردم با آرامش کامل مشغول خرید و تفریح هستند. امنیت مثالزدنی این شهر برای ما به عنوان مسافر، یک غنیمت است. دیشب تا ساعت ۲ در خیابانها قدم زدیم و هیچ احساس نگرانی نکردیم. این نشاندهنده مدیریت خوب و فرهنگ بالای مردم این خطه است. راستی، عطر نانهای محلی و غذاهای سنتی اینجا واقعاً آدم را محو خود میکند.»
بانوی اردبیلی و امید به فرداها
در ادامه مسیر، در یکی از پیادهروهای خیابان «دانش»، با خانم «مرضه ذکی پور»، معلم ۴۱ ساله اردبیلی، مواجه شدیم که در حال خرید آخرین اقلام سفره هفتسین بود. او با لبخندی بر لب، نگاه عمیقی به شلوغی خیابان انداخت و گفت:«ما اردبیلیها همیشه ثابت کردهایم که زندگی قویتر از تهدیدهاست. این ازدحام و جنبوجوش را ببینید. همه با امید و انگیزه بالا برای سال نو برنامه میریزند. دشمنان ما فکر میکنند با چند تهدید توخالی میتوانند روحیه ما را تضعیف کنند، غافل از اینکه هر چه تهدید بیشتر شود، ما محکمتر به آینده امید میبندیم. اردبیل این روزها بهشت آرامش است و این را مدیون اتحاد مردم و هوشیاری مسئولان هستیم.من هر شب تا دیروقت در خیابانها قدم میزنم و از این همه انرژی مثبت لذت میبرم.»
دانشجویی از تهران در جستجوی آرامش
پس از آن، در مقابل یکی از هتلهای شهر اطراف شورابیل، با «علی موسوی»، دانشجوی ۲۴ ساله تهرانی، هم صحبت شدیم که به همراه خانوادهاش برای به اردبیل آمده بود. علی که از شلوغی و دغدغههای زندگی در پایتخت به این شهر پناه آورده، گفت:«واقعاً حال و هوای اینجا با تهران زمین تا آسمان فرق میکند. مهماننوازی مردم اردبیل زبانزد خاص و عام است. در این شرایط که دشمن سعی میکند فضای جامعه را ملتهب نشان دهد، دیدن این همه آرامش و صمیمیت در خیابانهای اردبیل برای من غافلگیرکننده بود. انگار زندگی در این شهر جریان طبیعی خود را دارد و هیچ چیز نمیتواند این نظم و آرامش را برهم بزند. حس میکنم اینجا واقعاً جای امنی برای شروع یک سال جدید است. خانوادهام هم که قبلاً به اردبیل سفر نکرده بودند، الآن میگویند بهترین انتخاب ممکن را داشتیم.»
بازار اردبیل در تب خرید؛ روایتی از رونق بیسابقه
اما شاید پررنگترین جلوه این شور و نشاط را بتوان در بازارهای سنتی و مراکز خرید مدرن اردبیل مشاهده کرد. کسبه و بازاریان این شهر از استقبال بینظیر مسافران و شهروندان در روزهای پایانی سال خبر میدهند؛ استقبالی که به گفته آنان، از سالهای گذشته پیشی گرفته است.
بازاری پیشکسوت از رونق بیسابقه فروش میگوید
در راسته بازار اصلی اردبیل، در میان انبوه مشتریانی که برای خرید انواع خشکبار، صنایع دستی و سوغات محلی ازدحام کرده بودند، به سراغ حاج «کریم احدزاده»، بازاری ۶۲ ساله و از پیشکسوتان صنف پوشاک رفتیم. او که چهرهاش از شدت خستگی اما رضایت، گل انداخته بود، با صدایی رسا در میان هیاهوی بازار گفت:«والله امسال وضعیت به گونهای است که من در ۴۰ سال کسب و کارم کمتر چنین رونقی را در ایام عید به یاد میآورم. از صبح زود تا پاسی از شب، مغازه مملو از مشتری است؛ هم مردم محلی برای خرید عیدانه و هم مسافرانی که از اقصی نقاط کشور به اردبیل آمدهاند. استقبال از سالهای گذشته بسیار بیشتر بوده، انگار همه با دل خوش و امیدواری بیشتری وارد بازار شدهاند. فروش ما نسبت به سال قبل حداقل ۴۰ درصد افزایش داشته است. این نشان میدهد که مردم نهتنها از تهدیدها نترسیدهاند، که با قدرت بیشتر پای کار زندگی و اقتصاد ایستادهاند. دشمنان ما اگر این شور و شوق را میدیدند، میفهمیدند که توطئههایشان هرگز به جایی نخواهد رسید.»
زوج جوانی از تبریز و خرید به یادماندنی
در حاشیه بازار، با «نرگس علیمرادی اسکو» و همسرش «سعید افروز»، زوج جوان ۳۰ ساله تبریزی، برخورد کردیم که دستپری از خرید داشتند. نرگس با هیجان گفت:«برای خرید عیدانه و تحویل سال به اردبیل آمدیم. راستش اول کمی نگران بودیم، اما وقتی وارد شهر شدیم، انگار در یک جشن بزرگ شرکت کردهایم. بازار آنقدر پررونق و شلوغ است که آدم لذت میبرد. قیمتها هم نسبتاً مناسب است و جنسهای خوبی پیدا میشود. من برای اولین بار است که چنین شور و اشتیاقی برای خرید در آستانه عید میبینم.»
اماکن عمومی و گردشگری؛ میزبان مسافران نوروزی
فضای سبز و تفرجگاههای اردبیل نیز این روزها حال و هوای دیگری دارد. بوستانها و فضاهای طبیعی مانند پیاده رو عالی قاپو و شورابیل مملو از خانوادههایی است که در کنار هم لحظات خوشی را سپری میکنند. از سوی دیگر، اماکن تاریخی و جاذبههای گردشگری همچون بقعه شیخ صفی، پلهای تاریخی و بازارهای سنتی، مقصد اصلی مسافران نوروزی است. حضور پررنگ مسافران در کنار شهروندان اردبیلی، جلوههای زیبایی از همدلی و تعامل اجتماعی را خلق کرده است. بقاع متبرکه و اماکن زیارتی نیز این روزها میزبان زائران بسیاری است که در آستانه سال نو، لحظاتی را به دعا و نیایش میپردازند. همچنین اسکانهای نوروزی و چادرهای مسافرتی در حاشیه شهر و مناطق ییلاقی، صحنههای دلنشینی از مهماننوازی و صمیمیت را به نمایش گذاشته است.
نشاط اجتماعی متناسب با فضای عمومی کشور
نشاط اجتماعی در اردبیل این روزها جلوۀ ویژهای دارد. برنامههای فرهنگی شهری از جمله نوروزگاهها و جشنهای خیابانی، فضای شاد و مفرحی را برای شهروندان و گردشگران فراهم کرده است. دورهمیهای ساده خانوادگی در فضاهای عمومی و پارکها، از دیگر جلوههای این شور و نشاط است که لبخند را بر لبها مینشاند. این فضا، مملو از جلوههای همدلی و تعامل اجتماعی است که سرمایه اجتماعی استان را بیش از پیش تقویت کرده است.
پیام روشن خیابانهای اردبیل: زندگی ادامه دارد
آنچه در این شبهای پایانی سال در اردبیل مشاهده میشود، فراتر از یک خرید ساده عیدانه است. این جنبوجوش، نمایشی از بلوغ اجتماعی و مقاومت فرهنگی مردمی است که اجازه نمیدهند تیرهای تهدید دشمنان، هدف اصلی زندگی آنان را نشانه بگیرد. دیار سبلان که در این روزها به لطف هوشیاری مردم و اقتدار نظام، از گزند تهدیدات مصون مانده، به نمادی از پایداری ایران در برابر طوفانهای سیاسی تبدیل شده است.
رونق بازار اردبیل در روزهای پایانی سال، پیامی روشن برای بدخواهان این مرز و بوم دارد: تا زمانی که امید در دل مردم زنده است و زندگی در خیابانها جریان دارد، هیچ توطئهای به سرانجام نخواهد رسید. کسبه و بازاریان اردبیل نیز به سهم خود، با ارائه بهترین خدمات و کالاها، نقشی کلیدی در این پایداری اجتماعی ایفا میکنند و نشان میدهند که اقتصاد و فرهنگ ایران، قویتر از آن است که با تهدیدهای توخالی دچار رکود یا توقف شود.
همانطور که شهروندان در گفتگوهای خود تأکید کردند، امید به زندگی و انگیزه برای ساختن فردایی بهتر، قویترین سلاح در برابر توطئههای دشمنان است. خیابانهای اردبیل این روزها به خوبی این حقیقت را فریاد میزنند که جنگ روانی دشمنان در برابر عزم راسخ مردم ایران راه به جایی نخواهد برد. سال نو در این خطه از ایران با طعم امید، مهماننوازی و آرامش کلید میخورد و این بزرگترین پیروزی بر همه کارشکنیهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل نیز با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، تمهیدات لازم را برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی اندیشیده است. برپایی نوروزگاهها در اماکن تاریخی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در پارکها و بوستانها، و استقرار ایستگاههای راهنمای مسافر از جمله این اقدامات است.
همچنین بازارچههای صنایع دستی و سوغات محلی با حضور گسترده هنرمندان و تولیدکنندگان بومی، فضای شهر را بیش از پیش نوروزی کرده است.
نظر شما