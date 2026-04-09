پیش بینی وزش تندباد در مناطق مرکزی اردبیل

مجید کوهی، در گفتوگو با خبرنگار مهر از پیشبینی آسمان صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد (بهویژه باد تند در مناطق مرکزی) برای روز پنجشنبه خبر داد.
وی افزود: در روز جمعه ۲۱ فروردین، سرعت وزش باد در مناطق مرکزی و جنوبی استان افزایش مییابد و گاهی به ۶۵ کیلومتر بر ساعت و بیشتر خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از امروز تا شنبه هفته آینده بارش قابلملاحظهای در سطح استان پیشبینی نمیشود؛ هرچند در ساعات بعدازظهر و عصر، افزایش ابر، رگبار موقت و پراکنده باران به صورت محلی و فصلی دور از انتظار نیست.
وی در پایان تصریح کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه ۲۳ فروردین، با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه، بارش باران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی نقاط استان محتمل است. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
