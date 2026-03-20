یک نقطه نظامی خارج از شهر یزد مورد تعرض هوایی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی اظهار داشت: دقایقی قبل، در حملات آمریکایی صهیونیستی یک نقطه نظامی واقع در محدوده خارج از شهر یزد مورد تعرض هوایی قرار گرفت.

وی گفت: تاکنون خسارتی گزارش نشده و شرایط در استان تحت کنترل است.