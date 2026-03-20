تولید محتوای آموزشی برای دانش آموزان در مسیر «جهاد تبیین»

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای استمرار یادگیری در شرایط حساس کنونی، دانشگاه فرهنگیان استان تهران با ایجاد «قرارگاه جهاد تبیین» گامی بلند در عرصه تعلیم و تربیت برداشته است.

در اقدامی تحسین برانگیز و در چارچوب دفاع مقدس سوم در برابر تهاجم ترکیبی دو رژیم سفاک آمریکایی و صهیونیستی، اساتید و دانشجومعلمان این دانشگاه، کلاس های درس را به سنگری برای مقاومت و خدمت جهادی تبدیل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی دانشکده شهید مفتح تهران برای درس بازی و یادگیری، با هدایت اساتید خود و با بهره گیری از تخصص و رشته قبولی خویش، به میدان تولید محتوای آموزشی آمده اند. این حرکت ارزشمند با هدف همراهی با معلمان و تقویت روحیه جهادی در عرصه تعلیم و تربیت طراحی شده است.

نخستین ثمره این اقدام جهادی، تهیه یک دوره آموزشی کاربردی برای درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی است. این فیلم های آموزشی که با رویکرد «بازی و یادگیری» طراحی شده اند، به صورت آفلاین در پلتفرم آپارات بارگذاری شده تا دانش آموزان عزیز کشورمان بتوانند در هر نقطه از ایران اسلامی از آن به عنوان یک کمک آموزشی مؤثر بهره مند شوند.

این حرکت ارزشمند نشان می‌دهد که جامعه فرهنگیان و دانشجومعلمان ایران، در هر شرایطی پای کار علم و دانش فرزندان این مرز و بوم ایستاده اند و کلاس‌های درس را به سنگری برای ساختن آینده‌ای روشن تبدیل کرده اند.

برای استفاده از این محتوای آموزشی، میتوانید به آدرس ارائه شده در پلتفرم آپارات مراجعه کنید.

تدریس ریاضی پایه چهارم توسط دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی

https://www.aparat.com/v/vhr۸d۸۸

تدریس فصل اول ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/ijb۱p۰p

تدریس فصل دوم ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/mliwzeh

تدریس فصل سوم ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/jmhb۸۵۵

تدریس فصل چهارم ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/hrc۶ib۴

تدریس فصل پنجم ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/jrh۳۸۱u

تدریس فصل ششم ریاضی پایه چهارم

https://www.aparat.com/v/icjct۶z

تدریس فصل هفتم ریاضی پایه چهارم