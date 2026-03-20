۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

تجمع مردمی تحویل سال نو در خیابان انقلاب خرم‌آباد برگزار می‌شود

تجمع مردمی تحویل سال نو در خیابان انقلاب خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از برگزاری تجمع مردمی برای تحویل سال نو در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در خیابان انقلاب خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: تجمع مردمی برای تحویل سال جدید در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در خیابان انقلاب خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی افزود: این تجمع عصر امروز در خیابان انقلاب و نبش خیابان بعثت برگزار می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم انقلابی و روزه‌دار لرستان بر ضرورت حضور پرشور و پرتعداد مردم در نماز عید سعید فطر در مصلی خرم‌آباد تأکید کرد.

پور علی، گفت: نماز عید فطر به امامت حجت‌الاسلام شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی افزود: نماز عید سعید فطر فردا ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم در ساعات پایانی سال بدون دغدغه مشغول انجام خرید هستند و هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها