به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: تجمع مردمی برای تحویل سال جدید در ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در خیابان انقلاب خرمآباد برگزار میشود.
وی افزود: این تجمع عصر امروز در خیابان انقلاب و نبش خیابان بعثت برگزار میشود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم انقلابی و روزهدار لرستان بر ضرورت حضور پرشور و پرتعداد مردم در نماز عید سعید فطر در مصلی خرمآباد تأکید کرد.
پور علی، گفت: نماز عید فطر به امامت حجتالاسلام شاهرخی نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد برگزار میشود.
وی افزود: نماز عید سعید فطر فردا ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم در ساعات پایانی سال بدون دغدغه مشغول انجام خرید هستند و هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد.
نظر شما