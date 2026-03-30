حضور با محبت دریابان تنگسیری در جمع مردم هرمزگان فراموش نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا

در سلسله قافله مردان عشق سرداری دیگر به خیل پاران شهیدش پیوست سردار شهید دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده مقتدر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اخلاق و مهر را با اقتدار و صلابت در هم آمیخته بود و او را به یک شخصیت محبوب در میان نیروهای نظامی و مردم انقلابی ایران به‌ویژه در خطه جنوب تبدیل کرده بود

شهید تنگسیری دیده بانی خبیر و بصیر از نسل شهید رئیسعلی دلواری‌ها و خواجه عطاها بود که در صیانت از آبهای نیلگون خلیج فارس جان عزیز خود را تقدیم اسلام و قرآن نمود.

شهیدی که عشق او به ولایت و دلدادگی او به امام شهیدمان و خلف صالح او از او سربازی سرمشق برای بقیة السیف ساخته بود.

حضور او طی سالیان متمادی درمیان مردم خونگرم استان هرمزگان همراه باعشق و محبت مردم این سامان به آن سردار رشید اسلام هیچگاه از خاطره‌ها و قلب این مردم پاک نخواهد شد.

اینجانب سوگمندانه ضمن عرض تسلیت به محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله امام حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، مردم عزیز استان هرمزگان و خطه جنوب کشور و همسنگران مجاهدش از خدای متعال برای آن عزیز علودرجات و برای خانواده محترمشان صبر واجر در این مصیبت بزرگ را خواستارم.