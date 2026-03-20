  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

مخدومی: به عشق وطنم برگشتم؛ اولویتم کشور و خانواده‌ام است

قروه- بانوی عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران گفت: به عشق وطنم به ایران بازگشتم و اولویتم همیشه کشورم و خانواده‌ام بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مخدومی عضو تیم فوتبال بانوان ایران و اهل شهر دلبران از توابع شهرستان قروه عصر جمعه با حضور در جمع مردم این شهرستان با ابراز خوشحالی از حضور در میان همشهریانش، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در این جمع هستم و پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک می‌گویم؛ امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه افتخار می‌کند که در خاک وطن حضور دارد، افزود: من به عشق وطنم برگشتم، چون فرزند این خاک هستم، اولویتم کشورم و خانواده‌ام است، در این سرزمین به دنیا آمده‌ام و دوست دارم هر اتفاقی هم قرار است برایم بیفتد، در همین‌جا باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مردم قروه گفت: از همه عزیزان تشکر می‌کنم این استقبال و محبت مردم برایم بسیار ارزشمند است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها