به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مخدومی عضو تیم فوتبال بانوان ایران و اهل شهر دلبران از توابع شهرستان قروه عصر جمعه با حضور در جمع مردم این شهرستان با ابراز خوشحالی از حضور در میان همشهریانش، اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در این جمع هستم و پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک می‌گویم؛ امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه افتخار می‌کند که در خاک وطن حضور دارد، افزود: من به عشق وطنم برگشتم، چون فرزند این خاک هستم، اولویتم کشورم و خانواده‌ام است، در این سرزمین به دنیا آمده‌ام و دوست دارم هر اتفاقی هم قرار است برایم بیفتد، در همین‌جا باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مردم قروه گفت: از همه عزیزان تشکر می‌کنم این استقبال و محبت مردم برایم بسیار ارزشمند است.