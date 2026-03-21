به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی، صبح شنبه بانوی فوتبالیست کردستانی عضو تیم ملی فوتبال زنان کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه به همراه رییس هیات فوتبال استان کردستان، رییس هیات فوتبال قروه و جمعی از پیشکسوتان و فعالان این رشته، با حضور در منزل «فاطمه مخدومی» از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های این بازیکن ملی‌پوش قدردانی کردند.

این فوتبالیست کردستانی که اهل شهرستان قروه است، به‌عنوان عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا به میزبانی استرالیا حضور داشته و با عملکرد خود، مورد توجه جامعه ورزشی استان قرار گرفته است.

حاضران در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های این ورزشکار، حضور بانوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای ورزش استان دانسته و بر حمایت از استعدادهای جوان تأکید کردند.