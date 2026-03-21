  1. استانها
  2. کردستان
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

تجلیل از فوتبالیست قروه‌ای تیم ملی در زادگاهش

تجلیل از فوتبالیست قروه‌ای تیم ملی در زادگاهش

سنندج- رییس ورزش و جوانان قروه به همراه مسئولان و فعالان فوتبال استان از بانوی ملی‌پوش کردستانی تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی، صبح شنبه بانوی فوتبالیست کردستانی عضو تیم ملی فوتبال زنان کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه به همراه رییس هیات فوتبال استان کردستان، رییس هیات فوتبال قروه و جمعی از پیشکسوتان و فعالان این رشته، با حضور در منزل «فاطمه مخدومی» از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های این بازیکن ملی‌پوش قدردانی کردند.

این فوتبالیست کردستانی که اهل شهرستان قروه است، به‌عنوان عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا به میزبانی استرالیا حضور داشته و با عملکرد خود، مورد توجه جامعه ورزشی استان قرار گرفته است.

حاضران در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های این ورزشکار، حضور بانوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای ورزش استان دانسته و بر حمایت از استعدادهای جوان تأکید کردند.

کد مطلب 6780255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • . ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      شیر دختر سرزمینم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها