  استانها
  2. کردستان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

استقبال باشکوه مردم قروه از مخدومی؛ بانوی فوتبالیستی که به وطن بازگشت

قروه- مردم شهیدپرور و انقلابی شهرستان قروه عصر جمعه با حضوری پرشور، از فاطمه مخدومی، بانوی فوتبالیستی که به‌تازگی به کشور بازگشته است، استقبال کردند؛ استقبالی که با تجلیل از او همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجمع مردم قروه و استقبال از فاطمه مخدومی بانوی عضو تیم ملی فوتبال بانوان کشور عصر جمعه همزمان با ایام سال تحویل و در فضایی سرشار از همبستگی برگزار شد.

اقشار مختلف مردم قروه با حضور گسترده خود، ضمن تأکید بر حمایت از آرمان‌های انقلاب، جلوه‌ای از اتحاد و همدلی را به نمایش گذاشتند.

بازگشت یک انتخاب از سر تعهد

در بخش ویژه این برنامه، از مخدومی، بانوی فوتبالیستی که اخیراً به کشور بازگشته، به‌عنوان نماد وفاداری به وطن تجلیل شد.

وی با وجود پیشنهادهای مالی قابل توجه از خارج از کشور، تصمیم گرفت ایران را برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود انتخاب کند.

مخدومی در سخنانی کوتاه در میان مردم قروه گفت: برای من، هیچ‌چیز بالاتر از نام ایران نیست پیشنهادهای زیادی داشتم، اما ترجیح دادم در کشور خودم بمانم و برای مردمم بازی کنم، این استقبال برایم بسیار ارزشمند است و مسئولیت من را سنگین‌تر می‌کند.

تقدیر و تجلیل در میان مردم

در ادامه این آیین، جمعی از مسئولان قروه با اهدای گل از این بانوی ورزشکار تقدیر کردند، این اقدام نمادین، نشانه‌ای از حمایت و قدردانی مردم از چهره‌هایی بود که مسیر تعهد و مسئولیت‌پذیری را برگزیده‌اند.

استقبال باشکوه مردم قروه از مخدومی، تنها یک مراسم ورزشی نبود؛ بلکه رویدادی اجتماعی و فرهنگی بود که نشان داد ارزش‌هایی چون تعهد، هویت ملی و وفاداری به وطن همچنان در میان مردم جایگاهی ویژه دارد.

کد خبر 6779917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها