به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام نوروزی خود اظهار داشت: امسال بیش از هر زمان دیگری به نوروز نیاز داریم؛ نوروزی که وحدت را به رخ جهانیان می کشد، نوروز در فرهنگ و کشور ما به عنوان یک آغاز نو در زندگی بوده است.

رئیس جمهور اضافه کرد: قبل از هر چیز لازم می دانم شهادت مقام معظم رهبری و خدمتگزاران خدوم این کشور را خدمت همه مردم عزیز و شریف کشورمان تسلیت عرض کنم.



وی افزود: دعایی که ما همیشه در حلول سال جدید قرائت می‌کنیم درخواست از خداوند بزرگ است که حال ما را بهتر از این وضعیت کند که در آن قرار داریم و دل های ما را منقلب کند تا در جهت راه و مسیر خودش.

پزشکیان اظهار کرد: امسال دو اتفاق مبارک در کنار هم قرار گرفته اند؛ یکی نوروز و دیگری عید سعید فطر ماست، نوروز در فرهنگ ما و در باور ما از قرن‌ها و سده‌های بسیار قدیم هزاره‌های قدیم در کشور ما به عنوان یک آغازی نو در زندگی بوده است.

رئیس جمهور افزود: باید سعی کنیم تمام کینه‌ها کدورت‌ها و اختلافات را کنار بگذاریم ، در این سال بیش از هر سال دیگری به نوروز نیاز داریم به نوروزی که وحدت و انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ می کشد.

وی گفت: لازم است که کینه‌ها را کنار بگذاریم که لازمه آن این است که گرفتاری‌ها و عقده‌ها را پاره کنیم و دست به دست هم بدهیم و ایرانمان را سربلند در این طوفان و بحران‌ها قرار بدهد. عید فطر عید خودسازی است بعد از یک ماه حقیقت نفس خود را بسوزانیم.

رییس جمهور گفت: ما قصد نداریم با کشورهای مسلمان اختلاف داشته باشیم، ما به دنبال درگیری و جنگ با کشورهای اسلامی نیستیم. آنها برادران ما هستند. این اختلافی که به وجود آمده دشمن غداریست که با این روش و با این رفتارش در جامعه ما و بین ما مسلمان ها را با مشکل مواجه می کند.

پزشکیان افزود: در ماه مبارک رمضان بی هیچ دلیل و منطقی رهبر عزیز ما را شهید کردند. بی هیچ دلیل و منطقی فرماندهان، وزرای ما را و بی هیچ دلیل و منطقی کسانی که دم از حقوق بشر می زنند دم از انسانیت می یزنند را شهید کردند.

وی ادامه داد: ۱۶۸ کودک بیگناه را در مدرسه شهید کردند. کوله پشتی های آنها با امیدها و آرزوهایی که می‌خواستند زندگی کنند، آنها دم از انسانیت می زنند. آنها حقوق بشر را به رخ ما می‌کشند.

رییس جمهور گفت: ما باورمان خدمت به انسانیت و گرفتن دست هر گرفتاری و کمک به هر انسان مریضی است. اما آنها در دنیا با حرف‌هایی که می‌زنند و با کارهایی که می‌کنند و شعارهایی که می دهند ما را مقصر جلوه می دهند.

پزشکیان تاکید کرد: ما به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم،هر زمان خدمت رهبر معظم انقلاب با اعضای شورای دفاع و فرماندهان می رسیدیم ایشان با قاطعیت اعلام می‌کردند که سلاح هسته‌ای حرام شرعی است. هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نمی تواند به طرف توسعه سلاح‌های کشتار جمعی هسته‌ای حرکت کند و یا روند را به آن طرف سوق دهد.

وی اضافه کرد: اما در آمریکا و رئیس‌جمهورش به دنیا القا می کنند که ما داشتیم و می خواستیم به طرف سلاح هسته‌ای برویم. حقیقت کشتار جمعی راه بیندازیم. متاسفانه رسانه‌های دنیای حرف های دروغ را می‌پذیرند و بر اساس آن می گویند.

پزشکیان یادآور شد: ما می خواهیم با کسانی که منطقه را به هم زدند مبارزه کنیم تصور می‌کردند که اگر رهبر عزیز ما شهید شود اگر فرماندهان شهید شوند دیگر شیرازه مملکت از هم خواهد پاشید.

وی اضافه کرد: در همان بحبوحه‌ای که رزمندگان ما در حال جنگ بودند و امروز نیز با قدرت و استقامت از کشور دفاع می‌کنند، مردم عزیزمان صحنه‌ای استثنایی خلق کردند. در آن ۲۰ روزی که کشور درگیر جنگ بود، مردم روزه‌دار حتی یک روز خیابان‌ها را خالی نکردند صحنه‌ای که باورش برای بسیاری غیرممکن بود.



پزشکیان گفت: رئیس‌جمهور آمریکا می‌گفت این‌ها هوش مصنوعی‌اند و بهتر است خبرنگارانش را بفرستد تا ببیند چگونه این «هوش مصنوعی» که در حال حرکت و فریاد است، از انسانیت، حقوق، ملت و تمامیت کشورش دفاع می‌کند.



وی افزود: این‌ها مردم این کشورند که مانند رودی خروشان، تا پای جان برای دفاع از مملکت و آب‌وخاک خود ایستاده‌اند و ما قدردان آنان هستیم.



رئیس جمهور اظهار کرد: حضور بسیج و نیروی انتظامی، با وجود اینکه بسیاری از محل‌هایی که در آن کار و زندگی می‌کردند در این مدت تخریب شده بود، در حفظ امنیت مردم استثنایی و قابل تقدیر بود. من قدردان این عزیزان هستم. همچنین باید از خدماتی که در مساجد و توسط مردم داوطلبانه در خیابان‌ها ارائه می‌شد نیز قدردانی کرد.



وی افزود: دولت ما نیز در این مدت با تمام توان تلاش کرده که در ارائه خدمات کوتاهی نکند و قصوری نداشته باشد. ایرانیان خارج از کشور نیز بیایند کینه‌ها را در این سال نو بشویند و کنار بگذارند و با وحدت و انسجام برای سربلندی ایران بکوشند.



پزشکیان اظهار کرد: همسایگان عزیز ما که اطراف ایران حلقه زده‌اید، شما برادران ما هستید. اشکالات یا آسیب‌هایی که در روابطمان ایجاد شده، دعای ما این است که خداوند کمک کند تا این اختلافات از میان برود. ما آماده حل همه مشکلات با شما عزیزان هستیم.



وی گفت: پیشنهاد ما این است که برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه، یک ساختار امنیتی از مجموعه کشورهای اسلامی در خاورمیانه شکل بگیرد تا صلح، امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند.



رئیس جمهور افزود: ما نیازی به حضور بیگانگان در منطقه نداریم؛ می‌توانیم با همکاری کشورهای اسلامی، «مجلس اسلامی خاورمیانه» را تشکیل دهیم و در این چارچوب، روابط امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را تنظیم کنیم.

وی گفت: ما حق نداریم با همدیگر بجنگیم، ما حق نداریم به هر بهانه‌ای که شده وارد دامی بشویم که دشمنان برای ما طراحی کردند؛ ما به دنیا اعلام می‌کنیم به دنبال آشوب در منطقه نیستیم، دوست نداریم هر کشوری برای حفظ خودش مجبور باشد که اسلحه و مهمات جمع کند و بعد منتظر باشه که آیا به خاک کشورش حمله می‌کنند یا حمله نمیکنند.



پزشکیان گفت: ما به هیچ وجه در فکر مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر نیستیم ما به هیچ وجه دلمان نمی‌خواهد امنیت و آرامش منطقه مختل شود. این را میتوانیم خودمان با کمک همدیگر و دست به دست هم حل کنیم ، این پیامی است به کشورهای منطقه که بهتر است به جای اینکه در رسانه‌ها تبلیغ کنید و این باور را به مردم خودتان منتقل کنید که ایران عامل ناآرامی در منطقه است باور کنید و بدانید و می‌دانید این اسرائیل است که در منطقه باعث آشوب و ناآرامی و نسل کشی و ترور و خرابکاری است.



رئیس جمهور گفت: مردم عزیز کشورمان بدانند که با همدلی و همیاری ایرانمان را خواهیم ساخت و عزت و سربلندی را برای مردممان به ارمغان خواهیم آورد؛ ما با کشورهای همسایه از در صلح و دوستی، منطقه را به طرف آرامش ، توسعه و رونق اقتصادی سوق خواهیم داد ما می‌توانیم با همدیگر و با کشورهای همسایه امنیت و سلامت را در منطقه رقم بزنیم.