بی نیاز: فتنه جنگ تحمیلی را هم با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۵ و عید فطر که در مصلی کیش برگزار شد، اظهار کرد: کشورمان در سال ۱۴۰۴ درگیر سه رویداد و فتنه جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی ماه و جنگ رمضان بود و ما در حالی وارد سال جدید شدیم که این سه دشواری برای زمین زدن جمهوری اسلامی به دست شیاطین عصر بر کشور ما تحمیل شد.

وی افزود: دشمنان با این سه بحران خسارت زیادی بر ما وارد کردند که هر کدام از آن فتنه‌ها، می‌توانست هر حکومتی را ساقط کند ولی ملت باخدا، فداکار و امام حسینی ما با عنایت الهی توانست از همه این بحران‌ها پیروز بیرون بیاید.

امام جمعه کیش بیان کرد: ما در این سه فتنه خسارت زیادی دیدیم، غمگین و عزادار شدیم و شهید دادیم اما دشمنان به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدند.

وی لحظه سال تحویل سال ۱۴۰۵ را متفاوت‌تر از سالهای قبل خواند و با اشاره به تقارن لحظه تحویل سال ۱۴۰۵ با لحظات معنوی افطار و عید فطر گفت: سال ۱۴۰۴ سال امتحانات بزرگ برای ملت بزرگ ایران و سال مقاومت جانانه مردم بود و امیدواریم که سال جدید، پیروزی را برای ایران و ایرانیان به ارمغان آورد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم که سال جدید سال شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این پدیده شوم، متجاوز و تروریستی باشد و تا کنون نتیجه مقاومت ما موفقیت‌آمیز بوده و درخشش و حماسه سازی رزمندگان اسلام و حضور مردم در صحنه موجب عزت و اقتدار و کرامت ایران شده است.

وی با اشاره به یکی شدن لحظه تحویل سال جدید با لحظه آغاز عید فطر گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم که بهترین وضعیت و حال را در سال جدید براش کشور و ملت ایران رقم بزند و به برکت خون شهدا، سال جدید، ایام خوش و پر خیر و برکتی برای همه ما و سال پیروزی در جنگ رمضان و سال اقتدار ایران اسلامی باشد.

امام جمعه کیش بیان کرد: متاسفانه ما همچنان به خاطر بحران‌هایی که در سال ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتیم و به مناسبت شهادت سالار شهدای انقلاب اسلامی و رهبری معظم و شهادت فرماندهان و شهدای نظامی و غیرنظامی در پی تجاوز دشمنان و تروریست های عصر یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان عزادار هستیم.

وی بیان کرد: هر چند که ایام عید، ایام شادی و خوشی است ولی امسال ما عزادار شهدای جنگ رمضان و عزای عمومی ۴۰ روزه هستیم که تا ۲۰ فروردین ماه ادامه دارد و بر همین اساس، مردم باید متناسب با حرمت خون شهدا و خانواده‌های داغدار عمل کنند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز تاکید کرد: مردم باید از فرصت عید برای دید و بازدید از خانواده شهدا به خصوص شهدای جنگ تحمیلی امسال استفاده کنند و با حضور در مزار شهدا و مساجد و استمرار حضور میدانی، خیابانی و مساجد و تدوام کمک مومنانه، همیت، غیرت و نوعدوستی خود را بار دیگر نشان دهند.