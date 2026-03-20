۱۱ شهید در حملات دشمن به سمنان

محمود قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر از شهادت ۱۱ تن در پی حمله آمریکایی - اسرائیلی ظهر جمعه ۲۹ اسفند به نقاطی از شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر خبر داد.

وی افزود: رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار پیش از ظهر جمعه ۲۹ اسفند به نقاطی از شهر سمنان، درجزین و شهمیرزاد حمله کرد که در پی این تجاوز علاوه بر ۱۱ نفر شهید، ۲۶ نفر نیز مجروح شدند.

سخنگوی ستاد بحران ناشی از جنگ استان سمنان بیان کرد: در این حملات آسیب‌هایی به اموال شخصی و دولتی وارد آمده است.

قدرتی با بیان اینکه مجروحان این حملات ددمنشانه در بیمارستان بستری هستند و کادر درمان در حال خدمت رسانی به آنان هستند، افزود: از مردم درخواست می شود اخبار را از منابع موثق و رسمی دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند.