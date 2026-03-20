۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

ایران نفت خام مازاد برای عرضه ندارد

ایران نفت خام مازاد برای عرضه ندارد

مدیرکل روابط عمومی سخنگوی وزارت نفت در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد: ایران نفت خام مازاد برای عرضه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قدوسی شامگاه جمعه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در حال حاضر اساساً ایران نفت خام مانده بر روی آب و مازاد جهت عرضه در سایر بازارهای بین‌المللی ندارد و اظهارنظر وزیر خزانه‌داری آمریکا صرفا با هدف امیدواری دادن به خریداران و کنترل روانی بازار است.

روز گذشته وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی به دلیل مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران و جهش قیمت ها گفته بود که ممکن است آمریکا تحریم های اعمال شده برای نفت مازاد ایران را بردارد تا به تعادل در بازار کمک کند.

