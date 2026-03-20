ایران نفت خام مازاد برای عرضه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قدوسی شامگاه جمعه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در حال حاضر اساساً ایران نفت خام مانده بر روی آب و مازاد جهت عرضه در سایر بازارهای بین‌المللی ندارد و اظهارنظر وزیر خزانه‌داری آمریکا صرفا با هدف امیدواری دادن به خریداران و کنترل روانی بازار است.

روز گذشته وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی به دلیل مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران و جهش قیمت ها گفته بود که ممکن است آمریکا تحریم های اعمال شده برای نفت مازاد ایران را بردارد تا به تعادل در بازار کمک کند.