جدیدترین تحرکات آمریکا برای مهار قیمت نفت به دلیل جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت ترامپ روز جمعه در جدیدترین تلاش خود برای کاهش قیمت نفت که به دلیل جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافته است، تحریمهای خرید نفت ایران را به مدت ۳۰ روز لغو کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معافیت یکماهه از تحریم ها برای خرید نفت ایران در پهنه دریا را داده است.
وی بیان کرد که این معافیت حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی وارد میکند و به کاهش فشار بر عرضه انرژی کمک خواهد کرد.
این اقدام نشان دهنده نگرانی کاخ سفید است که افزایش قیمت نفت پس از تقریباً سه هفته حملههای امریکا و اسرائیل به ایران، به مشاغل و مصرفکنندگان امریکایی پیش از انتخابات میاندورهای نومبر آسیب برساند، زمانی که هم حزبیهای جمهوریخواه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امیدوارند کنترول کانگرس را حفظ کنند.
هدف این است که فشارهای وارده روی انرژی که از زمان شروع جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران تشدید شده است، کمتر شود.
این دومین معافیتی است که آمریکا طی مدت کوتاهی می دهد.
