به گزارش خبرنگار مهر، در نشست برنامه‌ریزی مراسم تشییع و تدفین شهید مدافع وطن، «محمد گیوی» ضمن بررسی ابعاد مختلف برگزاری مراسم، زمان‌بندی و جزئیات برنامه‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید گیوی تعیین شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مراسم وداع با این شهید گرانقدر، شنبه شب (اول فروردین‌ماه) ساعت ۲۱ در تجمع شبانه مردم، در محل یادمان شهدای خوشنام شهر گناوه برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید مدافع وطن، روز یکشنبه (دوم فروردین‌ماه) از چهارراه بنیاد شهید(مخابرات) آغاز و تا گلزار مطهر شهدای شهر گناوه ادامه خواهد داشت و در پایان، پیکر این شهید ، پس از اقامه نماز، در جوار شهدای عملیات فتح‌المبین به خاک سپرده می‌شود.



در ادامه جلسه، بر لزوم برگزاری باشکوه این مراسم با مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.



گفتنی است در مسیر تشییع پیکر مطهر شهید محمد گیوی، موکب هایی جهت ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان مستقر خواهند بود.