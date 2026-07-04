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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

آمادگی وزارت نیرو برای تامین آب و برق پایدار مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی وزارت نیرو برای تامین آب و برق پایدار مراسم تشییع رهبر شهید

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از آمادگی کامل وزارت نیرو به منظور تامین آب و برق پایدار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نیرو، یزدان رضایی با حضور در موکب شهدای سرافراز صنعت تولید برق حرارتی، در جریان تمهیدات صورت گرفته به منظور ارائه خدمات مطلوب به شرکت کنندگان در مراسم وداع با آقای شهید ایران قرار گرفت.

وی در این بازدید از آمادگی کامل وزارت نیرو به منظور تامین آب و برق پایدار مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

موکب «شهدای سرافراز صنعت تولید برق حرارتی» در تقاطع خیابان شهید مطهری و قائم‌مقام فراهانی با آمادگی کامل، پذیرای شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب خواهد بود.

کد مطلب 6878915
سمیه رسولی

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