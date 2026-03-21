نگاهی به سریال «هتل بسیار بسیار عجیب»؛ فانتزی و تخیل برای کودکان

یادداشت مهمان-محمد جلیلوند؛ بخش مهمی از مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی جهان را گروه سنی کودک و نوجوان تشکیل می‌دهند که به واسطه انبوهی و تاثیرگذاری‌شان، بخش مهمی از تولیدات سالانه شبکه‌های یاد شده را به خود اختصاص می‌دهند. به ویژه کودکان که نیاز دائمی به خوراک مناسب سن خود داشته و می‌توانند برای تولیدکنندگان سودی سرشار همراه داشته باشند. از سوی دیگر، برنامه‌های ذکر شده می‌توانند علاوه بر سرگرمی خواص آموزشی نیز داشته و پیام مورد نظر را به مخاطبان خویش منتقل کنند. هر قدر این انتقال پیام زیرپوستی و هوشمندانه باشد، ضریب تاثیرگذاری آن هم افزایش بیشتری پیدا می‌کند. عکس این موضوع نیز صادق بوده و می‌تواند کلیت اثر را به خطر بیندازد. انتقال پیام در پوشش سرگرمی، ایده ثابت و همیشگی برنامه‌سازان کودک و نوجوان در شبکه‌های مختلف تلویزیونی کشورمان به حساب می‌آید که عمری چهل ساله دارد.

در سال‌های اخیر تولیدات مختص به کودکان از رئال بودن فاصله بیشتری گرفته و وجوه فانتزی آن که متکی بر عنصری کلیدی به نام تخیل است، پررنگ‌تر شده است. اتفاق مهمی که می‌تواند مخاطب کودک بیشتری را پای گیرنده‌ها نشانده و پیام مورد نظر سازندگان را به آنها منتقل کند. یکی از همین دسته برنامه‌ها، سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» ساخته سامان غنائمی است که روی آنتن شبکه نهال قرار دارد.

قصه هتل خاص و جذابی که خانواده‌ای شش نفره متشکل از پدر و مادر و فرزندان شامل آوا، باران، طاها و ماهان آن را اداره می‌کنند؛ البته شخصیت‌های دیگری هم به عنوان مکمل در کنارشان حضور دارند. ایده خلق داستان با استفاده از یک محیط ثابت، ایده امتحان پس‌داده‌ای است که نمونه‌های زیادی هم در ژانرهای مختلف دارد که نویسندگان سریال نیز از آن به عنوان اسکلت فیلمنامه خود سود جسته‌اند. در اینجا هم هتل به یک شخصیت تبدیل شده که قصه‌هایی مجزا در هر قسمت از آن روایت می‌شوند. با این حال، بار اصلی داستان روی دوش چهار نوجوان قصه است که در هر قسمت معمایی را حل می‌کنند.

در قسمت نخست، گم شدن صفرها معمای قصه به حساب می‌آید که ذهن مخاطب خردسال را معطوف به خود می‌کند. کلکسیون، کلیدواژه قصه قسمت نخست است که گره شکل گرفته توسط آن به دست ماهان باز می‌شود. نوجوان علاقمند به معماهای پلیسی که روی توجه به جزئیات تاکید کرده و پیام نویسندگان کار در این باب را به مخاطبان خود منتقل می‌کند. البته مادربزرگی هم در گوشه داستان حضور دارد که به نوعی راهنمای بچه‌ها برای حل معماهای شکل گرفته به حساب می‌آید. داستانکی هم با محوریت خانواده‌ای که قصد خرید هتل را دارند، شکل گرفته که به واسطه آنها سری هم به تالار مشاهیر هتل زده می‌شود. جایی که فانتزی قصه روند رو به رشدی پیدا کرده و ذهن مخاطب خردسال علاقمند به فانتزی را مشغول خود می‌کند. جان گرفتن هر یک از شخصیت‌ها همچون: بوعلی سینا، پروین اعتصامی و ... نیز ایده جذابی در شکل‌گیری جهان فانتزی سریال به حساب می‌آید که شوخی‌های بامزه‌ای را شکل می‌دهد.

در قسمت دوم شیطنت ماهان برای نشان دادن قابلیت‌های خاص هتل، پای برادرش طاها را که مغز متفکر این جمع چهار نفره به حساب می‌آید، وسط می کشد. نقطه عطف این قسمت هم برق گرفتگی طاها و رفتن او به زمان گذشته است که سر آخر ماجرا با همفکری خانواده و بوعلی سینا ختم به خیر می‌شود. در قسمت‌های بعدی نیز شاهد اتفاق‌های عجیب و غریب دیگری همچون نصف شدن اشیا و وسایل هتل هستیم که به ماجرای بامزه تراشیده شدن نصف سبیل یکی از مسافران گره زده می‌شود! خرده داستان‌هایی هم برای وسعت بخشیدن به داستان توسط گروه نویسندگان هتل بسیار بسیار عجیب طراحی شده که یکی از آنها وارد شدن شبانه مردی میانسال با سروشکل خاص است که رودست خوبی به مخاطب کم سن و سال کار می‌زند.

نکته دیگری که در کلیت کار و به ویژه در قسمت‌های سوم و چهارم خود را به رخ می ‌شد، روح و جان بخشیدن به اشیا از چرتکه تا اتاق شش نفره هتل است که مدت ها رنگ مسافر به خود ندیده است. تنهایی و پژمردگی حاصل از آن، جانمایه این بخش به حساب می‌آید که برادرها و خواهرها را به تکاپو واداشته و در نهایت به نتیجه‌ای شیرین می‌رساند. نکته مهم دیگر، جمع‌بندی پایانی هر قسمت توسط یکی از چهار قهرمان داستان است که مخاطب کم سن و سال خود را به نوشتن درباره کارهای تازه‌ای که آموخته‌اند، وا می‌دارد. ایده خوبی که به مشارکت بیشتر مخاطبان با سازندگان برنامه فوق می‌انجامد.

ساختار فنی در آثاری از جنس «هتل بسیار بسیار عجیب»، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده و سروشکل ظاهری‌اش برای مخاطب هدف آن بسیار مهم به نظر می‌رسد؛ کاری که کارگردان و گروه فنی کار تا حدود زیادی موفق به انجام آن شده‌اند. برای مثال می‌توان به طراحی دکور هتل اشاره کرد که خوش آب و رنگ و جذاب از کار درآمده و وجوه فانتزی قصه را کامل می‌کند. در عین حال باید به موسیقی «هتل بسیار بسیار عجیب» نیز اشاره کرد که به خوبی با جهان فانتزی حاکم بر کار جفت و جور شده است. رایان سرلک، آیلار عباسی، آرشیدا درستکار و حسین شهبازی به عنوان شخصیت‌های مرکزی سریال، انتخاب‌های مناسبی هستند که از بین آنها رایان سرلک بیش از بقیه به چشم می‌آید که البته با توجه به سابقه بازیگری چند ساله او، طبیعی هم به نظر می‌رسد.

فصل نخست سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور، در ژانر معمایی-ماجراجویی، از آغاز نوروز ۱۴۰۵ هر روز حوالی ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.