نوروز اتحاد ایرانیان 

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ ایران ما در حالی به آخرین روز از سال پراتفاق و سراسر حماسه ۱۴۰۴ رسیده است که بیستمین روز از نبرد رمضان را در دفاع از هجمه غیرمشروع دشمن آمریکایی صهیونی پشت سر می‌گذارد و در این مدت، جمعی از بهترین یاران انقلاب خمینی (ره) و در رأس همه شهدا، قائد امت امام خامنه‌ای (ره) را از دست داده است.

سال ۱۴۰۴ صحنه وقوع سه جنگ تحمیلی علیه ملت و نظام اسلامی بود که درس‌های زیادی برای امروزی‌ها و آیندگان داشته و دارد و در تمام این نبردها، چونان همیشه این سرمایه ارزشمند مردمی بود که باطل‌السحر توطئه‌های دشمنان شد و بار دیگر به همگان ثابت کرد که انقلاب اسلامی ایران یک نهضت مردمی و در پیوند با قلوب آحاد ایرانیان است.

طبق سنت دیرین ایرانیان، مردم در آخرین روزهای سال خانه‌تکانی می‌کنند و همه چیز را برای آغاز سال جدید جلا می‌بخشند. امسال اما که رؤیت هلال ماه شوال و طلیعه سال جدید ایرانیان با هم مصادف است، همه ما نوروز متفاوتی را تجربه می‌کنیم. امسال خانه همه ایرانیان همین خیابان‌ها و میدان‌هایی است که در این بیست روز اخیر، صحنه حضور مستمر مردم بوده و از جمعیت خالی نشده است.

ماه رمضان امسال ایرانیان در خیابان‌ها گذشت. به راستی این خیابان‌ها شاهد اتفاقات زیادی بودند از برپایی موکب‌ها و گستردن سفره‌های افطاری و سحری تا کار و تلاش نیروهای داوطلب در مساجد و پایگاه‌های مردمی برای پشتیبانی و خدمت‌رسانی به خیل عظیم جمعیت، برپایی شب‌های پر خیر قدر، چهارشنبه آخر سال و ... همه و همه در پهنه خیابان رقم خورد.

مردم مومن و روزه‌دار این‌روزها و شب‌ها صحنه‌های حماسی از تشییع و خاکسپاری شهدای شهر و روستای خود خلق کردند که یقیناً تاریخ درباره این روزهای باشکوه حرف‌های زیادی برای آیندگان خواهد داشت و شاعران درباره آن، بسیار خواهند سرود.

کدام مردم را سراغ دارید که با وجود علم به نامردی و جنایت‌پیشگی دشمن آمریکایی صهیونی که از کشتن ابایی ندارد و شهروندان عادی را آماج بمباران قرار می‌دهد، به خیابان‌ها می‌آیند و شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» و «آزادی قدس» سر می‌دهند.

این مردم باغیرت و شجاع در شب‌های آمیخته با صدای موشک و پدافند خاصه در برخی شهرهای بزرگ همچون تهران و اصفهان، ترس را کنار گذاشته‌اند و به خیابان‌ها و میدان‌های شهر، رنگ حماسی بخشیده‌اند. آنچه این شب‌ها به چشم خودمان دیدیم، بعثت ایرانیان بود، درخشش پرچم مقدس ایران در صفوف به هم فشرده مردمی که سیاه‌پوش رهبر و دیگر عزیزان ملت هستند.

سادگی و صفای سفره‌های افطاری را در شب‌های رمضان دیدیم که بر آسفالت خیابان پهن بود و مومنان محکم و منسجمی که شانه به شانه کنار هم، قامت نماز بستند.

در جمهوری اسلامی ایران همه چیز مقدس است از امام تا مردم تا پرچم، دفاع مقدس نیروهای مسلح، موشک‌ها و پهبادها، میدان‌ها و خیابان‌ها و هر آنچه چشم می‌بیند و گوش می‌شنود در این روزها رنگ تقدس دارد.

ما از سوگ، حماسه ساختیم

بی‌سبب نبود که امامین انقلاب به این مردم امید داشتند و قائل بودند که مردم، خود رهبر این نهضت اسلامی هستند. ما داغدار رهبر شهیدمان، دانش‌آموزان مظلوم و در خون غلتیده مینابی، فرماندهان و رزمندگان غیور اسلام و عموم هموطنان شهیدمان هستیم اما به قول یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع مردمی در شهرکرد: زندگی تعطیل‌بردار نیست باید مصمم و امیدوارانه به زندگی ادامه دهیم، ما از سوگ، حماسه ساختیم و در سال جدید هم بر این مسیر استوار و امیدوار هستیم که سال ۱۴۰۵ سال نابودی اسرائیل، خروج آمریکای جنایتکار از منطقه و پیروزی ایران و اسلام باشد.

یکی از بانوان شرکت‌کننده در نوزدهمین شب تجمع مردمی در شهرکرد به خبرنگار مهر گفت: شهر ما تا کنون چندان درگیر جنگ‌ نبوده است اما ذهن و فکرمان با هموطنان آسیب‌دیده در این جنگ است و هر کاری بتوانیم برای حال خوب ایرانمان انجام می‌دهیم. ما جمعی از بانوان محله هر شب به همراه خانواده‌ها در این تجمع مردمی حضور داریم و سال جدید را نیز در خیابان آغاز می‌کنیم.

وی ادامه داد: به مدد تلاش مسئولان با وجود شرایط جنگی، بازار فعال و همه اقلام به وفور موجود است و مردم هم نیازمندی‌های خود را به راحتی از بازار تهیه می‌کنند. بازار در این ایام شلوغ است و همه مشغول خرید هستند.

حضور ما در خیابان کمترین کار است

یکی از آقایان فرهنگی حاضر در تجمع نیز به خبرنگار مهر گفت: این‌روزها که رزمندگان غیور ما پای لانچر ها هستند و شبانه‌روز از کیان اسلامی با دشمن غدار مبارزه می‌کنند، حضور ما در خیابان کمترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم و این حضور در نوروز هم با شور و شکوه بیشتری تا هر زمانی لازم باشد، تداوم دارد.

وی افزود: نوروز امسال متفاوت با سال‌های قبل است و امیدواریم با عنایت الهی و کمک حضرت صاحب الزمان (عج) بعد از پیروزی جبهه حق بر دشمنان خبیث اخلاق و انسانیت، جشن پیروزی خواهیم گرفت.

یکی دیگر از شهروندان به اتحاد و انسجام بی‌نظیر مردم از هر قشر و با هر تفکر حول نام «ایران» اشاره کرد و گفت: همه پای کار هستند و در عین حال به امور زندگی خود هم می‌پردازند. تا زمانی که لازم باشد وقتی ببینیم به کشورمان حمله می‌شود، خیابان را خالی نمی‌گذاریم.

وی ادامه داد: مردم همیشه نشان دادند که اگرچه مشکلات عدیده و گلایه‌هایی هم دارند اما در مبارزه با دشمن متجاوز، میدان را خالی نمی‌گذارند و همیشه حامی و پشتیبان نظام اسلامی هستند.

این شهروند به تشییع شهدای راه وطن اشاره و بیان کرد: هموطنان ما پرپر می‌شوند اما پابرجا و محکم پای شهدا ایستادند تا جنگ ما با صهیونیسم و امپریالیسم جهانی قدرتمندانه ادامه یابد و به فضل الهی به ثمر برسد.