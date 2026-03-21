به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سی روز ضیافت الهی، عید سعید فطر از راه رسید؛ روزی که مسلمانان، پاداش یک ماه بندگی و خضوع در برابر پروردگار را جشن می‌گیرند.

از نخستین ساعات صبح، خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به مساجد رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و مردم، با دل‌هایی آکنده از ایمان، راهی میعادگاه‌های عبادی شدند.

در این میان، مسجد جامع سنندج نیز همچون سال‌های گذشته، میزبان نمازگزارانی بود که برای اقامه نماز عید فطر گرد هم آمدند؛ نمازی که در فقه شافعی با دو رکعت و ۱۲ تکبیر اقامه می‌شود و جلوه‌ای خاص از آیین عبادی اهل‌سنت به شمار می‌رود.

طنین تکبیر در مسجد جامع سنندج

صبح شنبه، مردم مؤمن سنندج همزمان با سراسر کشور، نماز عید فطر را در فضایی سرشار از معنویت اقامه کردند، صفوف منظم نمازگزاران، از ساعات اولیه شکل گرفت و نوای «الله‌اکبر» فضای مسجد را آکنده از روح بندگی و شکرگزاری کرد.

پس از اقامه نماز، امام جماعت مسجد جامع سنندج بر فراز منبر قرار گرفت و خطبه‌های عید را ایراد کرد؛ خطبه‌هایی که علاوه بر مضامین عبادی، به مسائل روز و شرایط کشور نیز پرداخت.

روزه؛ عبادتی ریشه‌دار در تاریخ ادیان

ماموستا مختار فرجی در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به جایگاه روزه در ادیان الهی اظهار کرد: روزه عبادتی ریشه‌دار است که در طول تاریخ، بر امت‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون واجب بوده و همواره نقش مهمی در تزکیه نفس انسان داشته است.

وی با بیان اینکه ماه رمضان فرصتی برای خودسازی و تقویت ایمان است، افزود: مؤمنان در این ماه با دوری از گناهان و توجه بیشتر به ارزش‌های الهی، مسیر تعالی معنوی را طی می‌کنند.

اشاره به تحولات و حوادث سال گذشته

امام جماعت مسجد جامع سنندج در ادامه سخنان خود به حوادث و رخدادهای تلخ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان امسال، کشور با تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونی مواجه شد و اتفاقات ناگواری به وقوع پیوست.

ماموستا فرجی با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای تضعیف نظام اسلامی هستند، ادامه داد: آنان با طراحی جنگ‌ها و حتی اقدامات کودتایی، درصدد ضربه زدن به ایران اسلامی بودند، اما به اهداف خود نرسیدند.

وی با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: واکنش موشکی به دشمن جنایتکار، اقدامی قابل تقدیر و نشان‌دهنده اقتدار کشور بود.

تأکید بر وحدت و پیروزی

ماموستا فرجی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر اهمیت وحدت ملی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با اتکا به این وحدت و همچنین مجاهدت نیروهای مسلح، قطعاً ملت ایران بر دشمنان خود پیروز خواهد شد.

عید فطر در واقع پایان یک مسیر نیست، بلکه آغازی دوباره برای تداوم راه بندگی است؛ روزی که مؤمنان، دستاوردهای معنوی یک ماه عبادت را با خود به همراه می‌برند و تلاش می‌کنند آن را در زندگی روزمره حفظ کنند.

امروز در سنندج، همانند دیگر نقاط کشور، این پیام به روشنی دیده می‌شد؛ مردمی که پس از یک ماه روزه‌داری، با امید، ایمان و روحیه‌ای تازه، سالی جدید از زندگی معنوی خود را آغاز کردند؛ مسیری که به گفته خطیب نماز عید، با وحدت، استقامت و توکل، به پیروزی و سربلندی ختم خواهد شد.