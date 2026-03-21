وحدت ملی و مقاومت رمز پیروزی بر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید پوراندخت، خطیب نماز عید فطر زابل، به بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی اشاره کرد و شعار سال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» برشمرد و تاکید کرد: تحقق این شعار نیازمند تلاش مسئولان و مردم و درک مفاهیم عمیق نهفته در آن است.

وی در توصیه مهمی خطاب به دست‌اندرکاران خبر و رسانه، خواستار پرهیز از برجسته‌سازی نقاط ضعف و تمرکز بر نقاط قوت شد.

وی با بیان اینکه ما در وضعیت جنگ قرار داریم؛ جنگ با استکبار با صهیونیسم با دشمنانی که این‌ها تمام هم و غمشون رو گذاشتن بر اینکه این کشور رو نابود کنند، تاکید کرد: دشمنان در پی بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و پوشاندن نقاط قوت هستند و رسانه‌ها باید با هوشیاری در این خصوص عمل کنند.

وی همچنین به جوانانی که قصد ازدواج دارند توصیه کرد: در کنار عقلانیت، ملاحظات مربوط به جایگاه رفیع شهدا و امام راحل را نیز در نظر بگیرند و مراسم ازدواج را با حفظ حرمت این جایگاه‌ها برگزار کنند.

امام جمعه زابل با اشاره به قدرت‌نمایی ملت ایران و نیروهای مسلح، اظهار داشت: آمریکا و استکبار به «التماس» افتاده‌اند و رئیس جمهور آمریکا اخیراً اعلام کرده که تحریم‌های نفتی ایران را برمی‌دارد.

وی این موفقیت را نتیجه مقاومت ملت ایران دانست و تاکید کرد: تنها زبان زور و قدرت، زبانی است که دشمنان می‌فهمند.

وی تصریح کرد: ملت ایران گول این حرف‌ها را نمی‌خورند که شما بگویید ما تحریم‌ها را برمی‌داریم؛ آنچه ملت عزیز ایران می‌خواهد این هست شما باید تقاص خون هزاران نفری که در دنیا ریختید، آوارگی هایی که ایجاد کردید، ملت هایی که به استضعاف و بردگی کشیدید، شما باید تقاص همه را بدهید و ایران شما را رها نمی‌کند.

خطیب جمعه زابل همچنین موضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی را تشریح کرد و آن را «غده سرطانی» و «بچه نامشروع استکبار» خواند که باید از بین مسلمانان و حتی از کره زمین محو شود.

وی با شعار «مرگ بر منافق» خواستار شناسایی و مقابله با منافقین داخلی شد.