ادامه اجرای طرح ترافیکی نوروز تا ۱۵ فروردین در استان اصفهان

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ترافیکی نوروزی از ۲۵ اسفند ماه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت نیروهای پلیس راه با هدف تأمین ایمنی سفرهای نوروزی و کاهش حوادث رانندگی در جاده‌ها حضور فعال دارند.

وی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تردد در جاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، با این حال برخی تخلفات حادثه‌ساز همچنان در بین رانندگان مشاهده می‌شود.

رئیس پلیس راه استان ادامه داد: از جمله مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده می‌توان به سرعت غیرمجاز، انجام حرکات مارپیچ، سبقت‌های غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی اشاره کرد که هر یک از این موارد می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث جاده‌ای شود.

میرزایی تأکید کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، نقش مهمی در حفظ جان خود و سایر کاربران جاده‌ها ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط فعلی کشور و افزایش تردد در برخی مسیرهای فرعی و روستایی استان گفت: در این ایام در برخی محورهای روستایی و فرعی شاهد تراکم ترافیک هستیم و لازم است رانندگان با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان در ادامه خطاب به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: از والدین درخواست می‌شود از در اختیار قرار دادن خودرو یا موتورسیکلت به افراد فاقد گواهینامه رانندگی، به‌ویژه نوجوانان، خودداری کنند، چرا که این موضوع می‌تواند خطر بروز حوادث ناگوار را افزایش دهد.

میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری رانندگان و رعایت قوانین، ایام نوروز با کمترین حوادث رانندگی در جاده‌های استان سپری شود.