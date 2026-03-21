به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم مصوری در خطبه های نماز عید سعید فطر، اظهار کرد: با عنایت الهی ترفندها و توطئه‌های دشمنان بی‌اثر شد و ملت ایران با بصیرت و شجاعت همیشگی در برابر این اقدامات ایستاد.

امام جمعه موقت بردسکن افزود: ملت ایران نشان داده است که نسبت به جریان‌های معاند و منافق واکنش قاطع دارد و این جریان‌ها در افکار عمومی جایگاهی ندارند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: برخی قدرت‌ها به تجهیزات نظامی خود تکیه داشتند اما تجربه نشان داد که این ابزارها قادر به تغییر اراده ملت ایران نیستند.

مصوری با بیان اینکه شجاعت رزمندگان و اتکا به وعده‌های الهی، عامل اصلی ناکام ماندن تهدیدها بوده است افزود: قدرت دفاعی کشور و دستاوردهای نظامی حاصل تلاش و مجاهدت رزمندگان و نیز ارتقای آگاهی فرهنگی و نظامی ملت ایران است.

امام جمعه موقت بردسکن تأکید کرد: ایران در برابر هرگونه تعرض احتمالی واکنش قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد دشمنان در امنیت کشور خللی ایجاد کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» شعار سال است و تحقق آن نیازمند تلاش عمومی و پایبندی عملی به مطالبات رهبری است.