علم الهدی: امروز ابرقدرتی آمریکا در دنیا تبدیل به افسانه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی صبح امروز ( اول فروردین ماه سال ۵۰۴۱) در خطبه دوم نماز عید سعید فطر اظهار کرد: ما در قنوت روز نماز فطر این جمله را عرض کردیم که «خدایا تو امروز را برای پیامبرت هم ذخیره قرار دادی، هم شرافت و کرامت قراردادی و هم‌ افزایش این کرامت و شرافت را برای رسول الله قرار دادی».

امام جمعه مشهد با بیان اینکه یکی از نشانه‌های شرافت پیامبر اکرم (ص) همین شعائر و حرکت عظیم عید فطر است که باعث رونق اسلام‌ وشخصیت ایشان می‌شود، افزود: اما امسال در جامعه دینی ما نسبت به کرامت بخشی پیامبر (ص) اتفاقات بیشتر رخ داده است، نخست ظهور عظمت، جلالت و شخصیت نبی اکرم (ص) بوده است و دوم ذلت و خواری دشمنان ایشان است.

وی با بیان اینکه الحمدالله امروز توانستیم دومین نشانه از شرافت و کرامت پیامبر (ص) را بر روی کره زمین محقق کنیم، عنوان کرد: اساس انقلاب و حرکت‌های انقلابی ما از دو نقطه استکبارستیزی امام خمینی (ره) و ولایت ستیزی آمریکا شروع شد. از روز اول در تمام‌ مصائبی که برای امام پیش آمد، آمریکا نقش داشت، اولین حرکت او در ولایت ستیزی جریان «کاپیتولاسیون» بود که براساس آن به مستشاران آمریکایی در برابر هر چیزی مصونیت داده می‌شد اما امام خمینی(ره) در مقابل این قضیه ایستاد و مبارزه کرد و نتیجه آن تبعید امام به خارج از کشور شد.

علم الهدی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب آثار استکبار ستیزی امام (ره) بیشتر نمایان شد و آن بیرون کردن آمریکایی‌ها از کشور و تسخیر لانه جاسوسی او بود، تصریح کرد: امام خمینی (ره) این اقدام را به سیلی خوردن آمریکا تعبیر کردند. در واقع امام یک مُهری بر پیشانی آمریکا زد که نه تنها در داخل کشور بلکه در تمام دنیا این مهر متمرکز و پذیرفته شد که آمریکا شیطان بزرگ است. امام راحل تا زمانیکه در قید حیات بودند، تاکید داشتند که استکبارستیزی در جامعه ما تثبیت شود؛ خوشبختانه با مدیریت رهبر شهید ما این اصل در جهان و مقاومت توسعه پیدا کرد و مردمان مقاومت، حزب الله و انصار الله و جاهای دیگر مسأله استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی را به عنوان اصل رهبر شهید ادامه دادند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه استکبارستیزی آمریکا در این ۳۶ سال باعث شد که آمریکا انواع توطئه‌های شوم خود را در کشور ما اجرا کند، گفت: خوشبختانه با مدیریت حاذقانه مقام معظم رهبری همه این توطئه‌ها نقش بر آب شد و امروز نیز با وجود رهبر سوم انقلاب آن سیلی که آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی خود در ایران خورد، تبدیل به حملات و تهاجمات رادمردانه نیروهای نظامی ما شده است که آمریکا را در منطقه به منتهی ذلت رساندند.

وی اضافه کرد: برادران و خواهران در یک محاسبه دقیق و ارزیابی معقولانه و حساب شده اگر شرایط تقابل با آمریکا را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که بعد از گذشت چندین سال آمریکا در ولایت ستیزی خود شکست خورده و ما در استکبارستیزی خود پیروز شدیم. امروز ولایت مداری ما از مرزهای داخلی کشور به خارج توسعه پیدا کرده است و تمام کشورها و به ویژه تمام مسلمانان جهان از ولایت مداری سخن می‌گویند و هیچ مسلمانی نیست که در داغ شهادت رهبر عزیز ما غمگین و ناراحت نباشد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: آن روزی که امام بزرگوار ما را به ترکیه تبعید کردند، آمریکا تنها یک رقیب به نام شوروی داشت که آن را برچید، اما امروز ببینید او در چه وضعیتی است؛ اگر جنگ‌ ما همین یک پیروزی را داشته باشد که کسی دیگر به ابرقدرتی و قدرت نظامی آمریکا توجهی نداشته باشد، کافی است، یک زمانی آمریکا با به حرکت در آوردن ناوهای خودش ترس را به دل همه می‌انداخت اما امروز ناوهای او هیچ ابهتی ندارد و آبروی آمریکا در جهان رفته است. بنابراین تا به اینجای جنگ آمریکا در ابرقدرتی، توانمندی و قدرت نظامی جهانی خود سقوط کرده و دست گدایی در مقابل قدرت رزمنده‌های ما به سوی کشورهای مختلف دراز کرده است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه اکنون حیثیت و ابرقدرتی آمریکا دیگر برای همه دنیا افسانه شده است، تصریح کرد: این پیروزی کم ارزش ندارد، لذا تا اینجای جنگ ما با تمام هزینه‌هایی که دادیم، ادامه جنگ نیز به امید خدا تا لحظه نابودی و استیصال قطعی آمریکا ادامه پیدا می‌کند و رزمنده‌های ما خواهند ایستاد. در حال حاضر عده‌ای از جوانان ما به عنوان راننده لانچر مشغول ثبت نام هستند که اگر نیروهای عزیز ما شهید شدند، آنها را را ادامه دهند، در نتیجه اگر با این کیفیت جنگ ادامه پیدا کند، ما قطعا پیروز خواهیم شد.

وی افزود: خدایا، خودت و پیامبران و قرآنت این وعده پیروزی را به ما دادید که اگر کسی خدا را یاری کند قطعا خدا نیز او را یاری خواهد کرد، پس مردمی که به عنوان حزب‌الله در خیابان‌ها و رزمندگانی که با عنوان جندالله در میدان نبرد می‌جنگند، همه با امید به همین نصرت تو قدم برداشتند، لذا ما امید به پیروزی داریم و دشمن را بیش از این به خاک ذلت خواهیم نشاند؛ همچنین تا مرحله نابودی دشمن عزیزان ما می‌جنگند و مقاومت خواهند کرد.