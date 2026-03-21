به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در نماز عید فطر شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ پایان سند چشمانداز ۲۰ ساله است که در ۲۰ روز پایانی سال این جهش خود را نشان داد و ایران بهعنوان قدرتمندترین کشور منطقه معرفی شد.
امام جمعه تربت حیدریه با بیان اینکه، جنگ رمضان به مددالهی با پیروزی جبهه حق به پایان میرسد، افزود: تمام کسانی که در حوزه مطالعات شرق فعالیتهای جامعه شناسی میکنند هنوز ملت ایران را نشناختند.
وی بیان کرد: وقتی اتفاقی در این کشور رخ میدهد، ملت در کنار هم مانند حلقههای یک زنجیر در برابر ظلم و ستم مقاومت و تابآوری اجتماعی بالا میرود و این لطف خداوند متعال است.
معلمی گفت: در شرایطی که سه بت بزرگ دشمن مورد اصابت قرارگرفته و تضعیف شده است نباید اجازه تجدید قوا به دشمن داده شود.
امام جمعه تربت حیدریه تاکید کرد:نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم و مدد الهی توانسته این سه بت شامل ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن، هواپیمای F۳۵ و هواپیماهای بزرگ سوخت رسان را مورد اصابت قرار دهد
وی بیان کرد:این حضور، حضور در جبهه جنگ است، جبهه ای که برای مقابله با فتنه افکنان و فتنهگران داخلی پیرو دشمن برقرار شده است و توانسته نقشه دشمنان را برای آشوب داخلی و ساقط کردن نظام تا کنون خنثی کند.
