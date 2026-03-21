طاهری:دشمن با جنگ رسانه ای پیروزی های ایران را نادیده می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام جواد طاهری در خطبه های نماز عید فطر که در امام زاده سید حمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان با فشاربه نفس ، آزاد سازی عقل،روح، وجدان، اراده و ایمان تقویت شده است به همین دلیل به همه سفارش می‌کنم این چند روزی را که با نفس مبارزه کردیم و خودمان را نشان دادیم، این روحیه را حفظ کنیم این روحیه پولادینی که خدا نصیبمان کرد، سرمایه‌ای است برای یازده ماه پیش رویمان است

امام جمعه کاشمر عنوان کرد: با توجه به عید نوروز و ایام صله‌رحم و دیدار از بزرگان است. سفارش می‌کنم آنچه مربوط به هوای نفس، کم‌صبری و زخم‌زبان‌هاست، با صبر پاسخ داده شود و اگر کسی سخنی ناروا گفت یا غیبتی مطرح شد، فوراً واکنش منفی نشان ندهید بگذارید زندگی‌ها و روابط شیرین بماند.

وی با بیان اینکه دیدار با بزرگ‌ترها در اولویت باشد و تا جایی که می‌توانیم به کوچک‌ترها هم سر بزنیم تصریح کرد: با توجه به اوضاع کشور و جامعه در این دیدارها ممکن است برخی صحبت‌ها به سمت غیبت یا بحث‌های تنش‌زا و نزاع‌های خانوادگی برود با روحیه‌ای که در ماه مبارک کسب کرده‌ایم، با این موارد نیز مانند روزه‌داری برخورد کنیم همان‌طور که به شکم گفتیم "صبر کن تا غروب، صبر کن تا افطار" اگر کسی سخنی گفت، به نفس بگوییم «صبر کن، بعداً با فکر جواب بده» چون دنیا کوچک است و زود می‌گذرد و حضور ما در آن موقتی است.

طاهری عنوان کرد: امروز آمریکا از سر استیصال و بیچارگی رفتار می‌کند، اما تلاش دارد وانمود کند که پیروز است؛ گویی در ایران ارتش و نیروی دریایی نابود شده و مردم متلاشی شده‌اند و همه منتظرند که قدم‌های نحس ترامپ بر کشور گذاشته شود! این‌ها تبلیغات و آرزوهای بر بادرفته آنان است.

امام جمعه کاشمر گفت: از سوی دیگر، جبهه حق هر روز فعال‌تر و مؤثرتر عمل می‌کند، بسیاری از اقدامات ما گزارش نمی‌شود چون دشمن اجازه پخش نمی‌دهد؛ اتفاقاتی که رخ می‌دهد نابودی فرماندهان فکری، مذهبی، نظامی و سیاسی آن‌ها در رسانه‌هایشان نمایش داده نمی‌شود تا روحیه خودشان حفظ شود و به مردم ما روحیه ندهند.